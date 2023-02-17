TEKNOFEST İZMİR, deprem nedeniyle ertelendi!

TEKNOFEST İZMİR, deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TEKNOFEST İZMİR, deprem nedeniyle ertelendi!

16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan TEKNOFEST İZMİR ertelendi. Yapılan açıklamada, "Ülkece yaşadığımız deprem felaketinin beraberinde getirdiği ortak acılarımız dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

TEKNOFEST'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız TEKNOFEST İZMİR, ülkece yaşadığımız deprem felaketinin beraberinde getirdiği ortak acılarımız dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Milletimize tekrardan başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TEKNOFEST İZMİR, deprem nedeniyle ertelendi! - Resim : 1

TRT1 Gönül Dağı oyuncusu herkesi ağlattı.. Herkesin içi sızladı TRT1 Gönül Dağı oyuncusu herkesi ağlattı.. Herkesin içi sızladı
TOKİ'den konut ve arsa alacaklar dikkat: Bu tuzağa sakın düşmeyin TOKİ'den konut ve arsa alacaklar dikkat: Bu tuzağa sakın düşmeyin
Kahramanmaraş’ta yıkılan Ebrar Sitesi’nin müteahhitlerinden biri tutuklandı Kahramanmaraş’ta yıkılan Ebrar Sitesi’nin müteahhitlerinden biri tutuklandı
TRT1'in yeni dizisiydi.. Yürek Çıkmazı'nda beklenmedik veda TRT1'in yeni dizisiydi.. Yürek Çıkmazı'nda beklenmedik veda
ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? Dikkat çeken Tarkan detayı Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı?
Depremde binası etkilenmeyen kurum rapor hazırladı: İşte büyük yıkımın 3 nedeni Depremde binası etkilenmeyen kurum rapor hazırladı: İşte büyük yıkımın 3 nedeni
3 mucize kurtuluş: 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı
Kar ve yağmur tekrar başlıyor: 40 il için gün verildi! Kar ve yağmur tekrar başlıyor: 40 il için gün verildi!
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe'den 'İstanbul' uyarısı: "Bütün bütçeyi harcasak bile..." İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe'den 'İstanbul' uyarısı