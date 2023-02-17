TOKİ'den konut ve arsa alacaklar dikkat: Bu tuzağa sakın düşmeyin

Kahramanmaraş merkezli deprem gelişmesinin ardından yağmalamalar ve dolandırıcılık durumu çok sık yaşanmaya başlandı. Tarihin en büyük projesi olarak adlandırılan konut ve arsa için TOKİ başvuru yapanlar bu haberimize dikkat. İşte detaylar...

TOKİ'den konut ve arsa alacaklar dikkat: Bu tuzağa sakın düşmeyin

TOKİ tarafından yapılan konut ve arsa başvurusu yapanlara kritik uyarı geldi. TOKİ, firmaların iyi niyetini kullanarak menfaat temini amacıyla dolandırıcılık durumlarına itibar edilmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle beraber 10 ilde can kayıpları yaşanmaya devam ederken çeşitli yağmalamalar ve dolandırıcılık durumları sıklıkla yaşanmaya başladı. Bu duruma sessiz kalınmazken TOKİ kurumunun adını kullanarak yapılan talepler üzerinden vatandaşların dolandırılmaması adına duyurular yapıldı.

TOKİ'den konut ve arsa alacaklar dikkat: Bu tuzağa sakın düşmeyin - Resim : 1

Kahramanmaraş’ta yıkılan Ebrar Sitesi’nin müteahhitlerinden biri tutuklandı Kahramanmaraş’ta yıkılan Ebrar Sitesi’nin müteahhitlerinden biri tutuklandı
TRT1'in yeni dizisiydi.. Yürek Çıkmazı'nda beklenmedik veda TRT1'in yeni dizisiydi.. Yürek Çıkmazı'nda beklenmedik veda
Haklarında soruşturma başlatılmıştı: İki müteahhidin feci sonu Haklarında soruşturma başlatılmıştı: İki müteahhidin feci sonu
Bu poğaça kolay kolay bayatlamıyormuş. İşin sırrını şef Emre açıkladı Bu poğaça kolay kolay bayatlamıyormuş. İşin sırrını şef Emre açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? Dikkat çeken Tarkan detayı Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı?
Depremde binası etkilenmeyen kurum rapor hazırladı: İşte büyük yıkımın 3 nedeni Depremde binası etkilenmeyen kurum rapor hazırladı: İşte büyük yıkımın 3 nedeni
3 mucize kurtuluş: 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı
Kar ve yağmur tekrar başlıyor: 40 il için gün verildi! Kar ve yağmur tekrar başlıyor: 40 il için gün verildi!
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe'den 'İstanbul' uyarısı: "Bütün bütçeyi harcasak bile..." İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe'den 'İstanbul' uyarısı