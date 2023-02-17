TOKİ'den konut ve arsa alacaklar dikkat: Bu tuzağa sakın düşmeyin

TOKİ tarafından yapılan konut ve arsa başvurusu yapanlara kritik uyarı geldi. TOKİ, firmaların iyi niyetini kullanarak menfaat temini amacıyla dolandırıcılık durumlarına itibar edilmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle beraber 10 ilde can kayıpları yaşanmaya devam ederken çeşitli yağmalamalar ve dolandırıcılık durumları sıklıkla yaşanmaya başladı. Bu duruma sessiz kalınmazken TOKİ kurumunun adını kullanarak yapılan talepler üzerinden vatandaşların dolandırılmaması adına duyurular yapıldı.