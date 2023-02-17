Kahramanmaraş’ta yıkılan Ebrar Sitesi’nin müteahhitlerinden biri tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi’nin müteahhitlerinden A.D. tutuklandı.

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Kahramanmaraş’ta yıkılan Ebrar Sitesi’nin müteahhitlerinden biri tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalar hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre şüphelilerden Ebrar Sitesi’nin müteahhitlerinden olduğu belirtilen A.D. ile yıkılan bir başka binanın müteahhidi R.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezinde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında dün de 3 kişi tutuklanmıştı.

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