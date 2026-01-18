Tekneyle Balık Avı Faciayla Bitti! Muğla'da Aile Dramı

Muğla Gökova’da 5 metrelik fiber teknenin batması sonucu aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gökçe Sahili Ziraatçılar Koyu açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balık avlamak için denize açılan ve içinde 5 kişinin bulunduğu 5 metrelik fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

Ziraatçılar Koyu’na yüzerek çıkan bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda İ.Ö.’nün cansız bedenine ulaşıldı. Teknede bulunan A.Ö., Y.İ., E.Ö. ve A.Ö. ise yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların ilk müdahalelerinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, teknedeki kişilerin aynı aileye mensup olduğu ve balık avı için denize açıldıkları tespit edildi. Teknenin batma nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

