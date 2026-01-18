Tekneyle Balık Avı Faciayla Bitti! Muğla'da Aile Dramı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Gökçe Sahili Ziraatçılar Koyu açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balık avlamak için denize açılan ve içinde 5 kişinin bulunduğu 5 metrelik fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ziraatçılar Koyu’na yüzerek çıkan bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda İ.Ö.’nün cansız bedenine ulaşıldı. Teknede bulunan A.Ö., Y.İ., E.Ö. ve A.Ö. ise yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların ilk müdahalelerinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, teknedeki kişilerin aynı aileye mensup olduğu ve balık avı için denize açıldıkları tespit edildi. Teknenin batma nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA