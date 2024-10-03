Tekirdağ’daki Fabrika Yangınında Güvercin Kurtarıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekipleri ve emniyet ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangına müdahale için fabrikanın içerisine giren arama kurtarma ekipleri, kanatları zarar görmüş bir güvercini kurtardı. Güvercine su veren ve kanatlarına müdahale eden arama kurtarma ekipleri, sonrasında kuşu görevlilere teslim etti.

Kaynak: İHA