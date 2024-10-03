Tekirdağ’daki Fabrika Yangınında Güvercin Kurtarıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deri üretimi yapan fabrikada 16.00 sıralarında çıkan yangına müdahale sürüyor. Fabrikada çıkan yangında kanatları yanan bir güvercini ekipler kurtardı.

Tekirdağ’daki Fabrika Yangınında Güvercin Kurtarıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekipleri ve emniyet ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangına müdahale için fabrikanın içerisine giren arama kurtarma ekipleri, kanatları zarar görmüş bir güvercini kurtardı. Güvercine su veren ve kanatlarına müdahale eden arama kurtarma ekipleri, sonrasında kuşu görevlilere teslim etti.

Tekirdağ'da Büyük Fabrika Yangını!Tekirdağ'da Büyük Fabrika Yangını!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
fabrika Tekirdağ
İYİ Parti’den Dava Çağrısı: Suriyelilerin Vatandaşlıkları İptal Edilsin Suriyelilerin Vatandaşlıkları İptal Edilsin
İzmir'den Valizini Dolduran Bu Ülkeye Göç Ediyor! Akın Akın Gidenler Var İzmir'den Valizini Dolduran Bu Ülkeye Göç Ediyor! Akın Akın Gidenler Var
Arabadaki Gizli Uyuşturucuyu Köpek Buldu Arabadaki Gizli Uyuşturucuyu Köpek Buldu
Türkiye'nin En Sakin 3 İlçesi; Valizini Kapan Arkasına Bakmadan Gidiyor Türkiye'nin En Sakin 3 İlçesi; Valizini Kapan Arkasına Bakmadan Gidiyor