Arabadaki Gizli Uyuşturucuyu Köpek Buldu

Otomobilin motoruna saklanan uyuşturucu, "Çakır"ın hassas burnundan kaçmadı

Arabadaki Gizli Uyuşturucuyu Köpek Buldu

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir otomobilde yapılan aramada, "Çakır" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde takip edilen aracı durdurdu.

Ekipler, "Çakır" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yaptıkları aramada, aracın motoruna zulalanmış 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyon kapsamında K.U. (49) gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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