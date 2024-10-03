Tekirdağ'da Büyük Fabrika Yangını!

Tekirdağ'da bir deri fabrikasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Korkutan alevler yoğun dumana neden oldu. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.

Tekirdağ'da Büyük Fabrika Yangını! - Resim : 1

Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Tekirdağ'da Büyük Fabrika Yangını! - Resim : 2

Olay yerine, yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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