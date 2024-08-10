Tekirdağ'da Korkunç Olay! Kız Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Tekirdağ'da kan donduran bir olay meydana geldi. Bir erkek, kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti.

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Tekirdağ'da Korkunç Olay! Kız Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti.

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde araç içerisinde iki kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu F.T'nin, kız arkadaşı olduğu iddia edilen S.Ç'yi silahla öldürüp intihar ettiği tespit edildi.

Cenazeler olay yerindeki incelemenin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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