Erdoğan Taklidiyle Ünlenen Fenomenden 'Instagram' Göndermesi: 'Fahrettin’e Söyleyin Açsın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini ve hareketlerini taklit etmesiyle bilinen ünlü fenomen Muhammed Nur Nahya’dan Instagram yasağıyla ilgili güldüren bir video geldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirmişti. Erişim engelinin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un geçtiğimiz günlerde Instagram'ı hedef alan sözleri üzerine olması dikkat çekmişti. Instagram dışında, Watpad, Roblox da erişme engellenmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a yönelik erişim engeliyle ilgili yaptığı açıklamasında, "Amacımız kapatma değil. Belirli hassasiyetlerimiz var. Instagram ile yapılan görüşmelerde ilerleme sağladık. Instagram her an açılabilir, ufak ayrıntılar kaldı, açalım istiyoruz" dedi.

INSTAGRAM PARODİSİ

Siyasi hicivleri ile tanınan fenomen Muhammed Nur Nahya, Instagram’ın erişime kapatılması ile çektiği video ile güldürdü. Nahya videoda her zamanki gibi Erdoğan’ı canlandırdı. Arkadaşı ise Kemal Kılıçdaroğlu’nu oynadı. Videoda Özgür Özel’e de değinilirken, Erdoğan video sonunda “Fahrettin’e söyleyin Instagram’ı açsın” dediği duyuldu.

Kaynak: Gerçek Gündem