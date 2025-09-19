Tekirdağ’da Bir İlk! Marmara’da Müsilaj Sessiz Sessiz Yayılıyor… Kriz Kapıda

Marmara’nın kabusu haline gelen müsilaj yeniden etkisini göstermeye başladı. Bu yıl ilk kez Tekirdağ açıklarında da gözlenen müsilaj, balıkçıları da kara kara düşündürüyor. Balıkçıların rotası değişiyor mu? İşte detaylar…

Son Güncelleme:
Tekirdağ’da Bir İlk! Marmara’da Müsilaj Sessiz Sessiz Yayılıyor… Kriz Kapıda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi’nin güneyinde yeniden müsilajla karşılaştı. Sezonun başında ortaya çıkan manzara, özellikle Tekirdağ ve Çanakkale açıklarında faaliyet gösteren balıkçıları endişeye soktu.

Tekirdağ’da Bir İlk! Marmara’da Müsilaj Sessiz Sessiz Yayılıyor… Kriz Kapıda - Resim : 1
Marmara Denizi'nde müsilaj tehdidi

BU YIL İLK KEZ TEKİRDAĞ AÇIKLARINDA

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Başkanı Naci Karabiber, bu yıl ilk kez Tekirdağ açıklarında müsilaj gözlendiğini belirterek, “Geçmişte daha çok Yalova Körfezi, İzmit Körfezi ve İstanbul çevresinde görülüyordu. Ancak bu yıl ilk defa Tekirdağ'dan başlayarak Çanakkale Boğazı’na kadar ilerleyen bir müsilaj hareketi var” dedi.

Tekirdağ’da Bir İlk! Marmara’da Müsilaj Sessiz Sessiz Yayılıyor… Kriz Kapıda - Resim : 2
Bu yıl ilk defa Tekirdağ'dan başladı

“BALIKÇI AĞLARINI GÜÇLÜKLE TOPLADI”

Karabiber’in verdiği bilgilere göre, müsilaj henüz yüzeye çıkmamış olsa da deniz dibinde ağlara takılarak balıkçılığı şimdiden olumsuz etkiliyor. “4 gün önce bir arkadaşımız yoğun müsilajı belgeleyip bize iletti. Ardından Çanakkale Boğazı girişinde bir başka balıkçı ağlarını güçlükle topladı” diyerek tehlikenin hızla yayıldığına dikkat çekti.

Tekirdağ’da Bir İlk! Marmara’da Müsilaj Sessiz Sessiz Yayılıyor… Kriz Kapıda - Resim : 3

BALIKÇILARIN ROTASI DEĞİŞEBİLİR

Müsilajın yüzeye ulaşması durumunda Marmara’da avcılığın tamamen durabileceğini belirten Karabiber, bu durumda tüm balıkçı filosunun Karadeniz ve Kuzey Ege’ye yöneleceğini, bu da bu bölgelerde aşırı av baskısı yaratacağını ifade etti.

“MARMARA'DA AVCILIK YAPILMIYOR”

Bu yıl Marmara Denizi'nde bol miktarda hamsi yavrusu tespit edildiğini belirten Karabiber, “Yavru balıkların zarar görmemesi için Marmara'da avcılık yapılmıyor. Ancak bu durum, teknelerin topluca başka bölgelere kaymasına yol açtı. Şu an teknelerin büyük kısmı Kuzey Ege’de Foça ve Çandarlı civarında, bir kısmı ise Karadeniz’e yöneldi” dedi.

Tekirdağ’da Bir İlk! Marmara’da Müsilaj Sessiz Sessiz Yayılıyor… Kriz Kapıda - Resim : 4

BALIKLAR DAĞINIK, SULAR SICAK

Karabiber ayrıca deniz suyu sıcaklığının 24-26 derece aralığında olduğunu, bu durumun balık sürülerinin dağılmasına neden olduğunu belirtti. “Sıcak suda balıklar daha dağınık olur, av vermez. Havanın soğuması ve kestane karası fırtınası sonrası daha verimli bir av dönemi bekliyoruz” dedi.

İstanbul'da Korkutan Manzara: Sessiz Kabus Geri Döndüİstanbul'da Korkutan Manzara: Sessiz Kabus Geri DöndüÇevre

Marmara Denizi'nin Hastalığı Geri Döndü! Maltepe Sahil'de Müsilaj PaniğiMarmara Denizi'nin Hastalığı Geri Döndü! Maltepe Sahil'de Müsilaj PaniğiÇevre

Kaynak: DHA

Etiketler
Marmara Denizi Müsilaj Tekirdağ Balık
Son Güncelleme:
Giresun, Trabzon ve Rize’ye Son Dakika Uyarısı: Bu Akşam Başlıyor! Göz Gözü Görmeyecek Giresun, Trabzon ve Rize’ye Son Dakika Uyarısı
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
Muğla'da Fırtına: Minare Yıkıldı, Ağaçlar Devirdi Muğla'da Fırtına: Minare Yıkıldı, Ağaçlar Devirdi
TEM Otoyolu'nda Alev Paniği: Züccaciye Kamyonu Yandı TEM Otoyolu'nda Alev Paniği: Züccaciye Kamyonu Yandı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Meteoroloji'den Alarm! Hepsi Birden Geliyor! Tüm Yurdu Saracak: Sel, Dolu, Fırtına... Meteoroloji'den Alarm! Hepsi Birden Geliyor
Antalya ve Muğla Kabusu Yaşıyor! Alevler Mahalleleri Sardı Antalya ve Muğla Kabusu Yaşıyor! Alevler Mahalleleri Sardı