Tekirdağ’da Bir İlk! Marmara’da Müsilaj Sessiz Sessiz Yayılıyor… Kriz Kapıda

1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi’nin güneyinde yeniden müsilajla karşılaştı. Sezonun başında ortaya çıkan manzara, özellikle Tekirdağ ve Çanakkale açıklarında faaliyet gösteren balıkçıları endişeye soktu.

Marmara Denizi'nde müsilaj tehdidi

BU YIL İLK KEZ TEKİRDAĞ AÇIKLARINDA

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Başkanı Naci Karabiber, bu yıl ilk kez Tekirdağ açıklarında müsilaj gözlendiğini belirterek, “Geçmişte daha çok Yalova Körfezi, İzmit Körfezi ve İstanbul çevresinde görülüyordu. Ancak bu yıl ilk defa Tekirdağ'dan başlayarak Çanakkale Boğazı’na kadar ilerleyen bir müsilaj hareketi var” dedi.

Bu yıl ilk defa Tekirdağ'dan başladı

“BALIKÇI AĞLARINI GÜÇLÜKLE TOPLADI”

Karabiber’in verdiği bilgilere göre, müsilaj henüz yüzeye çıkmamış olsa da deniz dibinde ağlara takılarak balıkçılığı şimdiden olumsuz etkiliyor. “4 gün önce bir arkadaşımız yoğun müsilajı belgeleyip bize iletti. Ardından Çanakkale Boğazı girişinde bir başka balıkçı ağlarını güçlükle topladı” diyerek tehlikenin hızla yayıldığına dikkat çekti.

BALIKÇILARIN ROTASI DEĞİŞEBİLİR

Müsilajın yüzeye ulaşması durumunda Marmara’da avcılığın tamamen durabileceğini belirten Karabiber, bu durumda tüm balıkçı filosunun Karadeniz ve Kuzey Ege’ye yöneleceğini, bu da bu bölgelerde aşırı av baskısı yaratacağını ifade etti.

“MARMARA'DA AVCILIK YAPILMIYOR”

Bu yıl Marmara Denizi'nde bol miktarda hamsi yavrusu tespit edildiğini belirten Karabiber, “Yavru balıkların zarar görmemesi için Marmara'da avcılık yapılmıyor. Ancak bu durum, teknelerin topluca başka bölgelere kaymasına yol açtı. Şu an teknelerin büyük kısmı Kuzey Ege’de Foça ve Çandarlı civarında, bir kısmı ise Karadeniz’e yöneldi” dedi.

BALIKLAR DAĞINIK, SULAR SICAK

Karabiber ayrıca deniz suyu sıcaklığının 24-26 derece aralığında olduğunu, bu durumun balık sürülerinin dağılmasına neden olduğunu belirtti. “Sıcak suda balıklar daha dağınık olur, av vermez. Havanın soğuması ve kestane karası fırtınası sonrası daha verimli bir av dönemi bekliyoruz” dedi.

Kaynak: DHA