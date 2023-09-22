9 ilde IŞİD operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ merkezli Adıyaman, İstanbul, Adana, Bursa, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya’da terör örgütü IŞİD üyelerinin yakalanması için geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.

Aralarında terör örgütü IŞİD 'in finansman sorumlusunun da olduğu iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 17 kişiden 7’si tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA