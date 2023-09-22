Depremzede öğrenciler ulaşım sağlayamıyor: Okula gitmek için otostop çekiyor

Eğitim-öğretimde ikinci haftaya girildi ama Hatay’da okul tadilatları bitmedi, ulaşım sorunu hâlâ çözülmedi. Veliler her gün ortalama dört saat okul önünde ya da bahçesinde çocuklarını çıkışını bekliyor.

Hatay’da konteyner kentlerin dışında şehir içinde okulların en yoğun olduğu yer Defne ilçesine bağlı Sümerler Mahallesi. Burada lise, ilk ve ortaokul binaları az hasarlı ya da hasarsız. Sümerlerde yer alan Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi, depremden sonra Hatay Valiliği oldu, geçtiğimiz hafta boşaltılan okulun tadilatı sürüyor. Yine depremden sonra Hatay İl Emniyeti olan Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi’nin de tadilatları bitmedi. Öğrenciler geçici olarak başka okul binalarında eğitim görüyor.

'VELİLER OKUL ÖNÜNDE LÜBYE AYIKLIYOR'

Gazete Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın’ın haberine göre; okulların ilk açıldığı hafta velilerin de öğrencilerin de en çok dert yandığı konu ulaşım ve şehrin her yanını kaplayan toz ve tadilatların hala bitmemiş olması. Okulun ikinci haftası bitmek üzereyken öğrenciler de veliler de hala aynı sorunlardan mustarip.

Sümerler Mahallesi'ndeki okul bölgesi sabah, öğle ve akşama doğru Hatay’ın en kalabalık yeri. Bir taraftan hızla iş makineleri ile yıkım devam ederken, diğer taraftan veliler, öğrenciler ve öğretmenler okullarına ulaşmaya çalışıyor.

ÖĞRENCİLER OTOSTOP ÇEKİP OKULA GİDİYOR

Okulların önü veli, kafe ve çay bahçesi ise öğrenci dolu. Cemil Şükrü Çolakoğlu İlköğretim Okulu’nun önünde katlanan sandalyede iki tane veli oturuyor. Öğlen 12.00 gibi çocuklarını okula getiren veliler, saat 16.00’da onların çıkışına kadar beklediklerini söylüyor.

Velilerden Leyla Hanım Harbiye’de oturuyor, eşi de Sümerler İlköğretim Okulu'nda öğretmen. Son saati boşaltıp, her gün çocuğunu alıp, okula getiriyor. Eşi gelmediği zamanlarda dolmuş beklediğini belirten Leyla Hanım, “Geçenlerde bir saat otobüs bekledim, gelmedi. Okuldan bir veli tesadüfen buradan geçiyordu, beni de getirdi. Otostop çok arttı. Ulaşım sorun olduğu için eve dönemiyoruz. Sandalyemizle burada oturuyoruz. Bazen termosa kahvemizi koyup getiriyoruz. Dün lübye (börülce) ayıkladık burada. Saat 16.00'da buradan çıkıyoruz, yemek yetişmiyor” dedi.