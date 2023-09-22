Azeri mafyasının Türkiye'deki çatışmasının ana nedeni: Sebze ve meyve pazarı | ‘Birbirlerinin kökünü kurutana kadar durmayacaklar’

Türkiye, yabancı mafyaların karşılaştığı bir “arena” haline geldi. Yabancı mafyaların çatışmaları ve infazları hemen her ay manşetlere taşınıyor.

Yakın zamanda, İstanbul’da Azeri mafyasının hesaplaşması yaşandı. Sözcü gazeteci yazarı İsmail Saymaz, yazısının “Azeri mafyasının hesaplaşması: Vur emrini Rufo Gencinski mi verdi?” başlıklı bölümünde Azeri mafyasının hesaplaşma gerekçelerini yazdı.

YABANCI MAFYANIN HESAPLAŞMA SAHASI

“Türkiye 400 bin dolara ev alarak vatandaşlık kapan uyuşturucu çeteleri ve yabancı mafyanın atış poligonuna döndü” bilgisini aktaran Saymaz, geçmişte yaşanan çatışmalardan örnekler verdi:

“Geçen İsveçli uyuşturucu çetesi, Sarıyer'de saldırıya uğradı. Önceki akşam Beylikdüzü'nde Azeriler tarandı.

Üç yıl önce Antalya'da suikast sonucunda öldürülen Lotu Qoli lakaplı Nadir Salifov'un yeğeni Megamet Kurbonaovi ve İsrafil Orujov'un içinde bulunduğu araç trafikte seyrederken, bir araçtan kurşun yağmuruna tutuldu.19 merminin isabet ettiği araç trafik levhasına çarparak durdu.

Kurbanovi ve Orujov ile korumaları olan emekli polis Mehmet Acermen yaralanırken, emekli polis Yılmaz Demir öldü. Saldırganlar yakalanamadı.

Bu saldırının Rusya-Türkiye hattında 2013'ten beri süren Azerbaycanlı Caniyet-Salifov gruplarının kan davasındaki yeni bir halka olduğu iddia ediliyor.”

MAFYALARIN ÇATIŞMASININ ANA NEDENİ: SEBZE VE MEYVE PAZARI

“Çatışmanın ana gerekçesi, Rusya ve Azerbaycan'daki sebze ve meyve pazarını kimin yöneteceği meselesi” diyen Saymaz, yazısını şöyle sürdürdü:

“Bu pazarı 2016'da öldürüldüğü güne dek ‘Lenkaranski' lakaplı Rövşen Caniyev elinde tutuyordu. Caniyev, tüm şöhretini Rusya'da ‘Ded Hasan' diye bilinen Aslan Usoyan'ı öldürttüğü iddiasından alıyordu. Usoyan için ‘Rusya'nın mafya kralı’ deniyordu. PKK'ya destek verdiği ileri sürülen Usoyan, 2013'te Azeri restoranından çıkarken öldürüldü.

İddia o ki… Cinayeti Caniyev azmettirdi. Caniyev, Türkiye'ye gelerek, sebze-mevye pazarını ele geçirdi.

Aynı yıl Türkiye'de, Salifov'un adamı Ali Gamidov'u öldürttü. Caniyev'in saltanatı üç yıl sürdü ve 2016'da Beşiktaş'ta otelden çıkarken vuruldu. Cenazesi Azerbaycan'a gönderilirken…

Azerbaycan'da tutuklu bulunan Salifov, cezaevinden salıverildi. Türkiye'ye gelip Caniyev'in tahtına oturdu. İki yıl sonra sınırdışı edildi. Salifov, kaçak olarak Türkiye'ye girdi ve 2020'de Antalya'da otelde yemek yerken, 15 yıllık koruması Khagan Zeynalov tarafından öldürüldü.

İddia o ki… Cinayeti Caniyev'in sağ kolu diye bilinen, ‘Ded Hasan'ın katili olduğu iddia edilen ‘Rufo Gencinski' (Rüfet Genceli) azmettirdi. Azerbaycan'da 10 yıl cezaevinde kalan Gencinski, şu an Türkiye'de pazarı yönetiyor.”

“BİR KAYNAĞIM ÇATIŞMANIN SÜRECEĞİNİ İFADE EDİYOR”

Sözcü yazarı Saymaz, yazısını şöyle noktaladı:

“Quli'nin adamları, Azerbaycan ve Gürcistan'ın kabul etmediği cenazeyi Türkiye'de gömdü. Büyükçekmece'deki Karağaç Köyü Mezarlığı'nda defnedildi. Üzerine bir anıt mezar yapıldı. Mezarda Quli'nin büstü, uluyan iki bozkurt heykeli var. Mezarda kasetten Kuran okunuyor.

Bu kan davası hala sürüyor olmalı ki, önceki akşam Salifov'un yeğenleri kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıyı Özbeklerin gerçekleştirdiği söylense de bütün oklar Caniyev'in adamlarını gösteriyor.

Bir kaynağım çatışmanın süreceğini ifade ediyor. ‘Birbirlerinin kökünü kurutana kadar durmayacaklar’ diyor.”