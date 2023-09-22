Suriye'den çöl tozu geliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, yaz aylarında Türkiye'de de etkili oldu. Oldukça kurak geçen mevsim ile birlikte ortalamanın üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşları bunaltırken, Eylül ayında da beklenen sağanaklar gelmedi. Uzmanlar ise sıcaklıkların yeniden yükseleceğini açıkladı.

SURİYE'DEN ÇÖL TOZU GELİYOR

Kaynakların aktardığı verilere göre; Suriye üzerinden çöl tozu yurda giriş yapacak. Çöl tozunun ilk olarak Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya gibi bölgeye yakın illerimizde etkisini göstermesi bekleniyor.

Doğu Anadolu bölgesindeki illerimize yapılan uyarıda, vatandaşların evde balkon, cam, araç temizliği gibi aktivitelerden uzak durması gerektiği kaydedildi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİ AŞACAK

22 Eylül Cuma günü hava bazı şehirler için sıcaklık tahmini şöyle: "Adana 40, Eskişehir 39. Ankara 31, Bursa 30, Gaziantep 36, Kocaeli 30, İstanbul 29, İzmir 30, Şanlıurfa 38, Antalya 33, Aydın 36, Sivas 31, Muğla 34, Konya 31, Edirne 31 derece..."