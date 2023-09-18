İsveç mafyasının İstanbul'da çatışmasının perde arkası: Uyuşturucu baronuna vatandaşlık verildi, İsveç'e iade edilmedi

BirGün yazarı Timur Soykan, İsveç mafyasının İstanbul sokaklarındaki hesaplaşmasını köşesine taşıdı. Yakalanan çete lideriyle ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Yaşanan çatışmayla ilgili hatırlatma yapan Soykan, "Baştan anlatalım. 6 Eylül, saat: 20.50. İstanbul Sarıyer’deki ‘Ağaoğlu Maslak 1453’ isimli lüks siteye plakası olmayan motosikletle iki kişi girdi. ‘Cavalli’ isimli lokantanın önünde motosikletin arkasından inen kişi, içeride oturan bir gruba ateş açtı. Lokantadakiler de silahla karşılık verince motosikletli saldırganlar kaçıp kayıplara karıştı. Lokantada oturan grup da hemen minibüslerine binip uzaklaştı. Lokantadaki Azerbaycanlı bir müşteri ise kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Ayazağa’da polis ekiplerince durdurulan minibüste 5 İsveç vatandaşı vardı. Minibüstekilerin verdiği ifadeler üzerine Başakşehir ve Sarıyer’deki adreslere baskın yapıldı ve yine İsveç vatandaşı Stella M.A.S yakalandı." ifadelerini kullandı. Bu kişilerin İsveç'ten turist vizesiyle geldiklerini kaydeden Soykan, İsveç’teki en büyük suç örgütünün lideri Rawa Majid’in lüks siteler arasında yer alan Maslak 1453’ten ev alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu yazdı: "400 bin dolar karşılığında uyuşturucu baronlarına vatandaşlık verilmesinin bedelini kurşunlarla ödüyoruz."

Rawa Majid'in hayatıyla ilgili bilgi veren Soykan, şunları kaydetti:

"Iraklı bir Kürt olan İsveç vatandaşı Rawa Majid, 37 yaşında. Uppsala kentinde suç örgütünü kurdu ve İsveç’teki uyuşturucu pazarının büyük kısmını rakiplerine dehşet saçarak ele geçirdi. ‘Kürt Tilkisi’ lakabını kullanıyordu. İsveç polisi, 2020 yılında ‘Uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs’ suçlamalarıyla suç örgütüne operasyon yaptı ama Rawa Majid kayıplara karışmıştı. İsveç, Interpol tarafından dünyada aranması için kırmızı bülten çıkardı.

O firari duruma düştükten sonra İsveç’te Yunan asıllı çete lideriyle arasında büyük savaş başladı. Sadece 2022 yılından itibaren İsveç’in başkenti Stockholm ve çevresinde onlarca silahlı ve bombalı saldırı yaşandı. Stockholm’deki bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda orada yemek yiyen 15 yaşındaki çocuk öldü. İsveç’in suç cennetine dönüştüğü tartışılırken ülkenin yetkilileri, Rawa Majid’in çetesine yurt dışından Signal uygulamasıyla talimatlar verdiğini öne sürdü.

15 Nisan 2022’de Marmaris’te bir belediye işçisi parkta bankta unutulmuş para dolu bir çanta buldu. Polis 12 bin dolar olan çantanın sahibini kamera kayıtlarından bularak karakola çağırdı. Bu kişinin ‘Baron’ lakabını da kullanan Rawa Majid olduğu ortaya çıktı. Marmaris’te kaldığı villaya yapılan baskında Rawa Majid adına İsveç pasaportu da bulundu.

İlk haberlerde ‘Miran Othman’ adına sahte Türk vatandaşı kimliği de ele geçirildiği söyleniyordu.

Oysa Türk vatandaşlığı sahte değildi. Rawa Majid önce Irak’a giderek adını ‘Miran Othman’ olarak değiştirmişti, daha sonra 400 bin dolara Bodrum’dan bir villa alarak Türk vatandaşı olmuştu. Özetle, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronuna ‘Miran Othman’ adıyla vatandaşlık verilmişti. İsveç yetkilileri de Rawa Majid’in Türk vatandaşı olduğu gerekçesiyle İsveç’e iade edilmediğini açıklamıştı. Rawa Majid, Marmaris’te yakalanmasından 4 ay sonra tahliye edildi."

‘İSVEÇ’İN VERDİĞİ BİLGİLER ÇETEYE GİTTİ’

Soykan, İsveç medyasında, İsveç’in Rawa Majid hakkında Türkiye’ye gönderdiği istihbarat bilgilerinin, İsveç’te yakalanan bir suç örgütü mensubunun cep telefonundan çıktığı haberlerinin yer aldığını yazdı:

"Bu bilgilerin İsveç’ten Türkiye’ye en üst düzeyde teslim edildiği öne sürüldü. İsveçli yetkililer, Rawa Majid’in Türkiye’de tutuklanmasını sağlayacak bilgilerin çetenin eline geçmesinin büyük skandal olduğunu söyledi. Çetenin operasyonlara karşı önlem almasını sağlayacak bilgilerin Türk yetkililerce sızdırıldığı iddia edildi.

Ve Maslak 1453’te Rawa Majid’in hedef olduğu çatışma yaşandı.

Rawa Majid’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kırmızı bültenle aranan bir uyuşturucu kaçakçısı olduğunun anlaşılmasına karşın iptal edilmedi mi? İptal edilmediyse bunu kim sağlıyor? İptal edildiyse halen nasıl İstanbul’da yaşıyor. Rawa Majid’i Türkiye’de kim koruyor? İsveç’ten alınan istihbarat bilgileriyle neden operasyon yapılmadı? Ve bu bilgileri çeteye kim sızdırdı?"

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