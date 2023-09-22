DİAYDER davasında İBB yöneticisi Yavuz Saltık hakkında beraat kararı

Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan kasıt yokluğu gerekçesiyle beraat kararı verildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, Saltık'ın DİAYDER'e yardım kartlarının tesliminin sağlanmasında "ifa ettiği görev kapsamında kastının bulunduğu" iddia edilen mütalaada, "terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

CHP'LİLER DURUŞMAYA GELDİ

Saltık’ın yargılandığı davanın altıncı duruşmasını CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Milletvekilleri Enis Berberoğlu, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Gökhan Günaydın, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP ve İYİ Parti İBB Meclis üyeleri başta olmak üzere çok sayıda CHP yöneticisi, İBB Daire Başkanları ve üst düzey yöneticiler Yavuz Saltuk’a destek vermek için izledi.

Mahkeme heyetinin ve iddia makamının saat 10.34’te salona girmesinin ardından duruşma başladı. Duruşma salonunun kısa sürede dolması nedeniyle çok dayıda izleyici salon dışında bekledi.

"TÜRKİYE'DE DE HAKİMLER VAR"

Duruşmada son sözlerinin sorulduğu Saltık, şunları söyledi: “Suçu kabul etmiyorum. Herhangi bir örgüte destek sağlamadım. Yasaların tanıdığı çerçeveler doğrultusunda hizmet ettim. Ben iyilikten asla taviz vermeden belediye hizmet ettim. Üzerime atılı suçu şiddette reddediyorum.”

Mahkeme, kasıt yokluğundan Saltık'ın beraatına karar verdi.

Karar sonrası açıklama yapan Saltık, “Sadece Berlin’de değil, Türkiye’de de hakimler var” dedi.

NE OLMUŞTU?

DİAYDER üyesi 28 kişi, 3 Temmuz 2021’de gözaltına alınmıştı. O günlerde İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde DİAYDER’in faaliyetlerine ve üyelerine yönelik bir dava zaten başlamıştı. Hatta bu davada yargılanan kişilerden bazıları o sırada gözaltında olduğu için 8 Temmuz’daki ilk duruşma yapılamadı. Gözaltındaki kişilerden dokuzu 9 Temmuz’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamaya konu iddianamede de DİAYDER’in ve üyelerinin faaliyetleri suçlama konusu yapılmıştı. Hazırlanan son iddianame de farklı bir suçlama dışında aynı suçlamaları konu alıyordu.

Farklı olan suçlama, iktidar medyasının öne çıkardığı ‘İBB’ye DİAYDER referansıyla gassal ve imamların işe alınması, İBB tarafından Ramazan ayı sebebiyle verilen market yardım kartlarının PKK’lı örgüt üyelerinin ailelerine dağıtılması’ iddiasıydı.

İlk iddianamede hakkında takipsizlik kararı verilen dört kişi de ikinci iddianamede şüpheli haline getirildi.

İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun hazırladığı ikinci iddianamede 23 kişinin ‘terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım etme’ ve ‘terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla hapisleri isteniyor.

İBB çalışanlarından Yavuz Saltık hakkında da ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla dava açılmış, bu dava da ayrı olarak yine aynı mahkemede görülmeye başlamıştı.

Duruşma savcısı Süleyman Erturan 15 Eylül’deki beşinci duruşmada yarım sayfalık esas hakkındaki mütalaasını açıklamış, ‘150 TL’lik yardım kartlarının örgütün kırsal alanda faaliyet yürüten ya da tutuklanarak cezaevine gönderilen ve örgüt tarafından değer ailesi olarak ifade edilen ailelere teslim edildiğini’ öne sürmüştü. Savcı Erturan, DİAYDER Başkanı Ekrem Baran ve İBB yetkililerinin bir kez telefonda görüştüklerini belirterek, Saltık’ın ifa ettiği görev kapsamında kastının bulunduğunu savunmuş, ‘örgüte yardım’ suçundan 15 yıla kadar hapsini istemişti. O duruşmada savunmalar tamamlandığı için hükmün de açıklanması bekleniyordu, ancak başkan Şahin “Normalde karar verecektik, ama müzakere uzun süreceği haftaya bir gün duruşma yapacağız” diyerek duruşmayı ertelemişti.

Bu dava ayrıca Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına da dayanak olmuştu.