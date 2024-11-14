Tekel Bayi Cinayetinde Skandal Savunma: Şortla mı Gideceğim Adam Öldürmeye?

Duruşmaya sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Görüntülü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker ise tutuksuz olarak yargılanan Adem Kılıç hakkında, "28 Temmuz 2023 günü Adem Kılıç'ın ifadesi Ümit isimli arkadaşıyla Beylikdüzü'ne gittiği ve ardından dört arkadaşın geldiği yönünde. Tesadüfi şekilde geldiler diye anlatıyor. Somut olarak baktığımızda böyle değil. Adem, Tarık tarafından aranmış aslında. Adem Kılıç'ın bu dosya kapsamında tutuklanması lazım. Eylemlerinde kaçış planında bulunan birisidir" dedi.

Sanıkların olaydan sonra araçlarını temizlediklerini hatırlatan Şeker, "Arabanın vitesine kadar temizlemişler. Tasarlayarak yaptılar" şeklinde konuştu.

“ŞORTLA MI GİDECEĞİM ADAM ÖLDÜRMEYE?”

Savcı, tutuksuz sanıklar Adem kılıç ve Erdal Adıyaman'ın tutuklanmasına ilişkin talebin reddini, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını, adli kontrol bulunan sanıkların da adli kontrol tedbirini devamını talep etti.

Sanık Servet Özer ise, "Benim ofisim tekele çok yakın. Ben denildiği gibi bir şey tasarlamış olsaydım şortla gitmezdim. Ben şortla mı gideceğim adam öldürmeye? HTS kayıtları kamera kayıtları ortada. Benim elimde sigara vardı sadece silah mı var? Aylardır burada boşu boşuna tutuklu olduğumu düşünüyorum" dedi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme Erdal Adıyaman ve Adem Kılıç hakkındaki tutuklama talebinin reddine, sanık Murat Özer'in ayakkabısından çıkan merminin balistik incelemesi talebinin reddine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma ise 21 Ocak tarihine ertelendi.

Kaynak: İHA