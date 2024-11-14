İstanbul'da Feci Kaza! Kaldırımda Yürürken Otomobil Çarptı... Hemşireden Acı Haber

Kaza, dün 17.00 sıralarında Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle ilerleyen 19 yaşındaki sürücü E.S., direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Araç, bu sırada kaldırımda yürüyen Şengül Ayyıldız'a (55) çarptı. Kazada yaralanan Ayyıldız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçükçekmece Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ayyıldız, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan E.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayyıldız'ın cenazesi, bu akşam İstanbul Cemevi Eğitim ve Kültür Vakfı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderilecek. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yayımladığı mesajında, "Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Şengül Ayyıldız vefat etmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA