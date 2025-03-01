Teğmenlerin İhracına Karşı Çıkan Tuğgeneral Hakan Tutucu Emekliliğini İstedi

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninin ardından yeni mezun teğmenler, kılıç çekerek yemin edip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıktan sonra hedef gösterildi ve ülke gündeminden aylardır düşmeyen bir kriz patlak verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri 5 teğmeni ihraç ederken, kılıçlı yemin sonrası ihraç talebine karşı oy kullanan Tuğgeneral Hakan Tutucu da emekliliğini istedi.

KORGENERAL DA EMEKLİLİĞİNİ İSTEMİŞTİ

Teğmenlerin ihracına karşı çıkarak karara şerh düşen YDK Başkanı Korgeneral Tevfik Algan da emekliliğini istemişti. Algan, ihraç kararı sonrasında, icrası devam eden Sarıkamış’taki Kış Tatbikatı’na gönderilmiş, ardından geçici görevle karargahı Erzincan’da bulunan ve komutanlığını Korgeneral Veli Tarakçı’nın yaptığı 3. Ordu’ya atanmıştı. Bunun üzerine bir süre izne çıkan Algan, en sonunda da emeklilik dilekçesi vermişti.

Kaynak: Sözcü