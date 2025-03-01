Madımak Faillerinin Serbest Bırakılmasına Alevilerden Tepki

Madımak Katliamı davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 23 sanıktan 17’si hakkında tahliye kararı verilmesine Alevilerden tepki geldi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, katliamın faillerinin tahliye edilmesine tepki göstermek amacıyla Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan Anıt Mezar önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Protesto eylemine katılan vatandaşlar ''Sivas’ın ışığı sönmeyecek'', ''Sivas’ı yakanlar AKP’yi kuranlar'' ve "AKP, halka hesap verecek" sloganlarını attı.

‘YAKANLAR DA AKLAYANLAR DA SERBEST BIRAKANLAR DA AYNI’

Protesto gösterisinde söz alan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, “2 Temmuz 1993'te yakılan Madımak Oteli'nin ne ışığı söndü, ne ateşi söndü, ne de dumanı dağıldı bu ülkeden. O gün o katliamı tezgahlayanlar, o gün 33 canımızı 8 saatlik canlı yayınlarda katledenler bugün aramızda serbest bir şekilde dolaşıyorlar. O günden bugüne Sivas için adalet, herkes için adalet şiarıyla vermiş olduğumuz mücadele devam ediyor. Ancak sloganımız sadece bu değildi. Sloganımız, 'Madımak'ı, Sivas'ı yakanlar AKP'yi kuranlardır' demiştik. O gün o katillerin eline çakmağı verenler, benzin bidonunu tutuşturanlar, daha sonra mahkemelerde o katilleri savunanlar her biri devletin önemli kademelerinde görev aldılar almaya devam ediyorlar. Şimdi de onlardan geriye kalan katilleri serbest bırakan aynı zihniyet. Yakanlar da, aklayanlar da, serbest bırakanlar da aynıdır” ifadelerini kullandı.

GENEL MERKEZDE NÖBET EYLEMİ

Erçe, yarın itibariyle tüm kurumlarına pankart asacaklarını ve genel merkez binasında nöbete başlayacaklarını da ifade etti. Erçe, eylemlerine hem ülke genelinde hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde sürdüreceklerini de belirtti.

‘FAİLLER TERÖR SUÇLUSU’

Erçe'den sonra söz alan Madımak Katliamı'nda yaşamlarını yitirenlerin ailelerinin avukatlığını yapan Şenal Sarıhan, faillerin terör suçlusu olduğunun açık bir biçimde ortada olduğunu ve bu nedenle de faillerin ölene kadar cezaevinde kalmaları gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA