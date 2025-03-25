Tefecilik Operasyonunda 8 Gözaltı

Muğla ve Diyarbakır’da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheliden birine yurt dışına çıkış yasağı verildi.

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Tefecilik Operasyonunda 8 Gözaltı

Muğla merkezli 2 ilde tefecilik operasyonu yapıldı. Organize suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt lideri A.Ş. ile iş insanlarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi yakaladı. Operasyon kapsamında aranan 2 şüpheliden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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