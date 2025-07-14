TCDD'den Köylüye 90 Yıllık Borç

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, 2002-2024 döneminde 84 milyar TL zarar eden TCDD’nin Sivas köylülerini ecrimisil yoluyla borçlandırmasına tepki gösterdi. Karasu, Sivas’tan da geçen Ankara-Kars demiryolu üzerinde bulunan Kangal ilçesindeki hat güzergahı üzerinde köylerde yaşayan vatandaşlara 90 yıl geriye dönük ecrimisil tahakkukları yapıldığını açıkladı.

'84 MİLYAR TL ZARAR'

Karasu yaptığı açıklamada TCDD’nin mali durumuna değinerek “AKP iktidarları döneminde kurumun zararı da her yıl katlanarak arttı. Mali tablolara göre, TCDD’nin 2022’de 6,3 milyar TL olan net dönem zararı, 2023’te 11,4 milyar TL’ye çıktı. 2024 yılının sonuna gelindiğinde ise 37 milyar TL’ye dayandı. AKP hükümetleri dönemini kapsayan 2002-2024 dönemindeki zararının toplamı ise kayıtlara 84 milyar 49 milyon 113 bin TL olarak geçti” ifadelerini kullandı.

'MAĞDURİYETLER YAŞANIYOR'

Kurumun zararı her geçen gün katlandığını vurgulayan Karasu “TCDD Ankara-Kars demiryolu güzergahı üzerinde bulunan Kangal ilçesinde hat üzerinde bulunan köylülere 90 yıl geriye dönük ecrimisil tahakkukları yapmaya başladı. Köylüler bugüne kadar böyle bir uygulama ile karşılaşmadığını, yine aynı hat üzerinde okul, sulama müştemilatı gibi alanların da bulunduğunu belirtirken, yüksek bedellerin ödenmesi konusunda büyük mağduriyet yaşamaya başladı” dedi.

'90 YIL GERİYE DOĞRU HESAPLAMA DOĞRU MU'

Karasu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Demiryolu hattı üzerindeki güzergahta, özelde Sivas’takiler belirtilmek üzere, hangi tespitler neye göre yapılmış ve sonuçları ne olmuştur? Alanların kullanımı geçmiş 90 yıl geriye doğru hesaplandığı iddiası doğru mudur? Bu konuda daha önce yapılmış belirlemeler nelerdir? Bu alanların hangi yılda ne kadarının, ne için, ne amaçla kullanıldığına dair tespitlerin mevzuatın emrettiği yollar izlenmeden ve idarenin tek yanlı tasarrufu ile belirlendiği iddiası doğru mudur? Ecrimisil uygulaması için kimlerin görüşleri alınmıştır? Bu konuda bir komisyon oluşturulmuş mudur, oluşturulmuş ise görüşleri nelerdir?” diye sordu.

'YÜKSEK BEDEL BELİRLENDİĞİ DOĞRU MU'

Mağduriyetlere değinen Karasu şu soruşarı yöneltti: “Ecrimisil bedelleri belirlenirken vatandaşların mağduriyetini önlemek için kendilerinin de görüşleri alınmakta mıdır? Arazilerin piyasa rayiç bedelleri ile ecrimisil bedelleri arasında nasıl bir ilişki kurulmaktadır? Ecrimisil bedelleri belirlenirken piyasadaki arazi kiralama bedellerinin üzerinde bedel belirlendiği doğru mudur? Ecrimisil bedelleri nasıl ve neye göre belirlenmektedir? Geçmiş yıllar içinde kullanılan alanların hesabı neye göre yapılmıştır? Geçmiş yıllardaki gerçek kullanım alanının tespiti için bir çalışma yapılmamış mıdır? Ecrimisil bedellerinin tespitinde bölgesel adaletsizliklerin yaşandığı iddiası doğru mudur? Kullanımından hiçbir ticari menfaat sağlanmayan, kamu adına yapımı gerçekleştirilen alanlar bulunmakta mıdır? Okul, yol, sondajla yapılan sulama tesisleri vb. alanlar hangi gerekçeyle ecrimisile konu edilmiştir? Bu alanların kullanımı ne olacaktır? Yüz yılı aşkın süredir bu arazileri kullanan, üzerine ev ve evinin müştemilatlarını (depo, ardiye, kömürlük, avlu, ahır vb) yapan vatandaşlarımıza arazilerin tapularını vermek, bila bedel devretmek için bir çalışmanız var mıdır? Ecrimisil uygulamasından mağdur olan vatandaşların mağduriyetleri nasıl giderilecektir? Bu konuda yapılan bir çalışma var mıdır?”

Kaynak: Haber Merkezi