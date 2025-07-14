Son 52 Yılın En Kurak Dönemindeyiz! Büyükşehirleri Bekleyen Büyük Tehlike Kapıda

2025’in ilk 9 ayında Türkiye, son 52 yılın en kurak dönemini geçirdi. Yağışlar yüzde 26 azalırken, özellikle Ankara ve İzmir’de içme suyu krizi kapıda. Tarımsal ürün rekoltesinde ciddi düşüş bekleniyor.

Son Güncelleme:
Son 52 Yılın En Kurak Dönemindeyiz! Büyükşehirleri Bekleyen Büyük Tehlike Kapıda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, 2025 yılının ilk 9 ayında son 52 yılın en kurak dönemini yaşadı. Yağışlar, mevsim normallerine göre yüzde 26 azalırken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, ülke genelinde metrekareye 520 milimetre yağış beklenirken, sadece 380 milimetre yağış düştüğünü belirtti.

Son 52 Yılın En Kurak Dönemindeyiz! Büyükşehirleri Bekleyen Büyük Tehlike Kapıda - Resim : 1

TARIMSAL ÜRETİMDE CİDDİ KAYIP RİSKİ

Doç. Dr. Özçelik, kuraklığın bölgelerdeki etkilerini şu şekilde özetledi: “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağış eksikliği yüzde 53, İç Anadolu’da yüzde 36, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise yüzde 30 civarında. Doğu Anadolu’da bu oran yüzde 24 iken, Karadeniz Bölgesi mevsim normallerinde yağış aldı. Ülke genelindeki yüzde 26’lık yağış eksikliği, tarımsal ürün rekoltesinde ciddi düşüşlere yol açacak.”

Son 52 Yılın En Kurak Dönemindeyiz! Büyükşehirleri Bekleyen Büyük Tehlike Kapıda - Resim : 2

ANKARA VE İZMİR’DE İÇME SUYU ALARMI

Özellikle Ankara ve İzmir için kuraklık uyarısı yapan Özçelik, “Ankara’daki rezervuarların doluluk oranı yüzde 13,3 gibi kritik bir seviyede. Bu, içme suyu temininde büyük sorunlara işaret ediyor. İzmir’de ise Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 10,1’e geriledi. İstanbul ise geçen yılla benzer bir durumda olduğu için nispeten daha iyi konumda” dedi.

Son 52 Yılın En Kurak Dönemindeyiz! Büyükşehirleri Bekleyen Büyük Tehlike Kapıda - Resim : 3

YAZ AYLARINDA TAŞKINA DİKKAT

Özçelik, yaz aylarında yağış eksikliğinin daha da şiddetlenmesiyle birlikte kısa süreli sağanakların, kentsel altyapısı yetersiz şehirlerde taşkınlara neden olabileceğini vurguladı. Haziran ayı verilerine göre, ülke genelinde yağış azlığı yüzde 63’e ulaştı. Marmara Bölgesi’nde yüzde 94, Güneydoğu Anadolu’da ise yüzde 88’lik yağış eksikliği dikkat çekiyor.

Yozgat'ta Kuraklık Alarmı: Belediyeler Yeni Kaynak ArıyorYozgat'ta Kuraklık Alarmı: Belediyeler Yeni Kaynak ArıyorYurttan Haberler

Sapanca Gölü Alarm Veriyor! Son 2 Yılda...Sapanca Gölü Alarm Veriyor! Son 2 Yılda...Yurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
İzmir İstanbul Kuraklık
Son Güncelleme:
Tartışmaların Pollyanna'ları Bu Burçlardan Çıkıyor: Çözmedikleri Sorun Yok Tartışmaların Pollyanna'ları Bu Burçlardan Çıkıyor: Çözmedikleri Sorun Yok
Kedi ve Köpekler Beyni Koruyor! Yeni Bilimsel Araştırma Şoke Etti Kedi ve Köpekler Beyni Koruyor! Yeni Bilimsel Araştırma Şoke Etti
Marmaris Belediyesi'nden Kadına Şiddet Uygulanan Mekana Mühür Marmaris'te Kadına Şiddet Uygulanan Mekana Mühür
Bakanlık Çalışanları 9 Aydır Zam Bekliyor Bakanlık Çalışanları 9 Aydır Zam Bekliyor
ÇOK OKUNANLAR
SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli
AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi: Vekiller Kabineye İletti AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi
Toplu Taşıma ve Okul Servislerinde Yeni Dönem! Bugün İtibarıyla Başlıyor Toplu Taşıma ve Okul Servislerinde Yeni Dönem!
Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Belli Oldu Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Belli Oldu
Meteoroloji İl İl Uyardı: Sıcaktan Kavrulacağız! Bazı Şehirlerde Sağanak Sürprizi... Sıcaklıklar Normallerin Üzerinde, Bazı Şehirlere Sağanak Sürprizi