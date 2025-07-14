Son 52 Yılın En Kurak Dönemindeyiz! Büyükşehirleri Bekleyen Büyük Tehlike Kapıda

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Türkiye, 2025 yılının ilk 9 ayında son 52 yılın en kurak dönemini yaşadı. Yağışlar, mevsim normallerine göre yüzde 26 azalırken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, ülke genelinde metrekareye 520 milimetre yağış beklenirken, sadece 380 milimetre yağış düştüğünü belirtti.

TARIMSAL ÜRETİMDE CİDDİ KAYIP RİSKİ

Doç. Dr. Özçelik, kuraklığın bölgelerdeki etkilerini şu şekilde özetledi: “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağış eksikliği yüzde 53, İç Anadolu’da yüzde 36, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise yüzde 30 civarında. Doğu Anadolu’da bu oran yüzde 24 iken, Karadeniz Bölgesi mevsim normallerinde yağış aldı. Ülke genelindeki yüzde 26’lık yağış eksikliği, tarımsal ürün rekoltesinde ciddi düşüşlere yol açacak.”

ANKARA VE İZMİR’DE İÇME SUYU ALARMI

Özellikle Ankara ve İzmir için kuraklık uyarısı yapan Özçelik, “Ankara’daki rezervuarların doluluk oranı yüzde 13,3 gibi kritik bir seviyede. Bu, içme suyu temininde büyük sorunlara işaret ediyor. İzmir’de ise Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 10,1’e geriledi. İstanbul ise geçen yılla benzer bir durumda olduğu için nispeten daha iyi konumda” dedi.

YAZ AYLARINDA TAŞKINA DİKKAT

Özçelik, yaz aylarında yağış eksikliğinin daha da şiddetlenmesiyle birlikte kısa süreli sağanakların, kentsel altyapısı yetersiz şehirlerde taşkınlara neden olabileceğini vurguladı. Haziran ayı verilerine göre, ülke genelinde yağış azlığı yüzde 63’e ulaştı. Marmara Bölgesi’nde yüzde 94, Güneydoğu Anadolu’da ise yüzde 88’lik yağış eksikliği dikkat çekiyor.

Kaynak: DHA