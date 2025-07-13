Yozgat'ta Kuraklık Alarmı: Belediyeler Yeni Kaynak Arıyor

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat’ta beklenilen yağışların zamanında yağmaması, şebeke suyu ihtiyaçları ile tarım alanlarının sulamasında kullanılan baraj ve göletlerde su seviyesininin büyük oranda düşmesine yol açtı.

Yozgat il merkezinin yanı sıra 4 yerleşim biriminin şebeke suyunun karşılandığı Musabeyli Cemil Çiçek Barajı ile il merkezi şebekesine su taşınan Arap Seyfi yeraltı sularında da azalma oldu. Uzun bir süre Yozgat il merkezinin şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı, bugünlerde ise sadece ihtiyaç halinde su alınan Kirazlı-1 göletinde de su seviyesi tamamen düştü.

Yozgat Belediyesi, şebeke suyu ihtiyacının karşılanmasında sorun yaşanmaması amacıyla başlattığı sondaj çalışmalarını şehrin farklı bölgelerinde sürdürüyor.

Kaynak: ANKA