Yozgat'ta Kuraklık Alarmı: Belediyeler Yeni Kaynak Arıyor

Yozgat’ta da kurak geçen kış döneminin ardından ilkbahar döneminde de yağışların yetersizliği barajlarda, gölet ve yeraltı sularının çekilmesine neden oldu.

Son Güncelleme:
Yozgat'ta Kuraklık Alarmı: Belediyeler Yeni Kaynak Arıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat’ta beklenilen yağışların zamanında yağmaması, şebeke suyu ihtiyaçları ile tarım alanlarının sulamasında kullanılan baraj ve göletlerde su seviyesininin büyük oranda düşmesine yol açtı.

Yozgat il merkezinin yanı sıra 4 yerleşim biriminin şebeke suyunun karşılandığı Musabeyli Cemil Çiçek Barajı ile il merkezi şebekesine su taşınan Arap Seyfi yeraltı sularında da azalma oldu. Uzun bir süre Yozgat il merkezinin şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı, bugünlerde ise sadece ihtiyaç halinde su alınan Kirazlı-1 göletinde de su seviyesi tamamen düştü.

Yozgat Belediyesi, şebeke suyu ihtiyacının karşılanmasında sorun yaşanmaması amacıyla başlattığı sondaj çalışmalarını şehrin farklı bölgelerinde sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Bu Ağaçlar Hiç Küsmüyor, 400 Yıl Sonra Bile Meyve Veriyor! Bir Kere Dikin, Ömür Boyu Meyvesini Yiyin Bu Ağaçlar Hiç Küsmüyor, 400 Yıl Sonra Bile Meyve Veriyor! Bir Kere Dikin, Ömür Boyu Meyvesini Yiyin
Antalya'da Toplu Ulaşım Ücretsiz Oluyor! O Güne Dikkat Antalya'da Toplu Ulaşım Ücretsiz Oluyor! O Güne Dikkat
Klima Olmadan Serinlemenin Sıra Dışı Yolları: Eviniz Yöntemlerle Buz Gibi Olabilir Klima Olmadan Serinlemenin Sıra Dışı Yolları: Eviniz Yöntemlerle Buz Gibi Olabilir
Yol Ortasında Korku Dolu Anlar, Alev Topuna Döndü! Yol Ortasında Korku Dolu Anlar, Alev Topuna Döndü!
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti: Yeni Rakamlar Belli Oldu Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti
Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT Yönetim Kurulu Değişti TRT Yönetim Kurulu Değişti
Ankara'da Yangın Faciası! Biri Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti Ankara'da Yangın Faciası
Meteoroloji Uyardı, Aşırı Sıcaklara Mola: Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtına Geliyor! Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtınaya Dikkat!