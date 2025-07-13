Antalya'da Toplu Ulaşım Ücretsiz Oluyor! O Güne Dikkat

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı toplu ulaşım ve hafif raylı sistem araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ücretsiz olacak.

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Antalya'da Toplu Ulaşım Ücretsiz Oluyor! O Güne Dikkat
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımda belediyeye ait araçların ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı otobüsleri ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 15 Temmuz Salı günü vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak.

Kaynak: ANKA

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