Yol Ortasında Korku Dolu Anlar, Alev Topuna Döndü!

Antalya’da seyir halindeyken yanmaya başlayan bir araç kısa sürede alev topuna döndü. Korkutan olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Yol Ortasında Korku Dolu Anlar, Alev Topuna Döndü!
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobilden dumanların çıktığını gören araç sürücüsü aracı yol ortasında durdurarak yangına müdahale etmek istedi. Araç sürücüsünün çabası yetersiz kalırken, otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşlarda işyerlerinden aldıkları yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etmek istedi.

Küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangın çevredeki vatandaşların korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu. Ekiplerin müdahalesi ile alev topuna dönen araç tamamen söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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