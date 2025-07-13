Yol Ortasında Korku Dolu Anlar, Alev Topuna Döndü!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobilden dumanların çıktığını gören araç sürücüsü aracı yol ortasında durdurarak yangına müdahale etmek istedi. Araç sürücüsünün çabası yetersiz kalırken, otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşlarda işyerlerinden aldıkları yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etmek istedi.



Küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangın çevredeki vatandaşların korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu. Ekiplerin müdahalesi ile alev topuna dönen araç tamamen söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA