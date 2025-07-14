Marmaris Belediyesi'nden Kadına Şiddet Uygulanan Mekana Mühür

Marmaris'te bir restoranda kadınlara şiddet uyguladıkları görüntüler infial yaratan mekan çalışanları yakalandı. 5 kişi gözaltına alınırken, Marmaris Belediyesi de söz konusu işletmeyi mühürledi.

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Marmaris Belediyesi'nden Kadına Şiddet Uygulanan Mekana Mühür
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'nde, 2 Haziran'da bir restoranda meydana gelen kadına şiddet görüntüleri infial yarattı. Mekan çalışanlarının, turist oldukları belirtilen kadınları ağır bir şekilde darp ettikleri görüntüler sonrası ekipler harekete geçti.

Marmaris Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kadına yönelik her türlü şiddet davranışının karşısında, devletimizin kararlı duruşu vardır. Söz konusu olaya karıştığı tespit edilen 5 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. İşletme ve çalışanlarla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle sürdürülmekte olup, gelişmeler tüm yönleriyle yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

MEKAN MÜHÜRLENDİ

Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise kadına yönelik şiddet görüntülerinin de yer aldığı sosyal medya paylaşımları sonrasında belediye birimlerinin harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, ekiplerin yaptığı çok yönlü incelemeler ve denetlemeler sonrasında işletmeye Kabahatler Kanunu kapsamında çeşitli cezalar uygulandığı bildirildi. Para cezalarının yanında işletmenin mühürlendiği de ifade edildi.

Diğer yandan açıklamada şu bilgiler de verildi:

"Marmaris Belediyesi olarak hem kamu düzenini hem de ilçemizin turizm değerini korumaya kararlıyız. Kentimizin turizm imajını zedeleyen olaylara ve ilçemize zarar verecek her türlü davranışa karşı tavizsiz duruş sergilemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzurunu bozan hiçbir duruma ve kişiye müsamaha göstermeyeceğiz."

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Kaynak: AA

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