Sapanca Gölü Alarm Veriyor! Son 2 Yılda...

Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde son 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı yaşandı. Gölün seviyesi, 2 metre 6 santim düştü.

Son Güncelleme:
Sapanca Gölü Alarm Veriyor! Son 2 Yılda...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya'da kurak geçen yaz mevsimi ve mevsim normalleri üzerinde yaşanan sıcaklık nedeniyle Sapanca Gölü'nün su seviyesi 30,20 metre seviyesine düştü.

Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından 2023'ten bu yana yaşanan ve kentin yaklaşık 1 yıllık su tüketimine eş değer kayıp için su tasarruflu ve bilinçli tüketim seferberliği başlatıldı. SASKİ, kentin en büyük içme su kaynağı Sapanca Gölü'nün geleceğini tehdit eden kuraklık ve bilinçsiz kullanıma karşı vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

Geçen yıllarda yaz mevsiminin son aylarında ortaya çıkan kuraklık tehdidi, beklenen yağışların gelmemesi ve suyun bilinçsiz kullanımı nedeniyle gölün kıyı kesimlerinden 15 ila 20 metre arasında çekilmeler yaşandı.

SASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sapanca Gölü, Türkiye'nin sayılı içilebilir kaynaklarından biri. İçme suyu kalitesi ile eşsiz olan gölü korumak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi ise gölde maalesef ciddi kayıplara neden olmaktadır. Son iki yılda yaşanan 2 metre 6 santimlik su kaybı, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu kayıp, şehrimizin ortalama bir yıllık su tüketimini karşılayabilir.

Tasarruflu kullanım bilincini her bir vatandaşımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Gerekli görülen noktalarda sondaj yönetimiyle yüzeye çıkarttığımız alternatif su kaynakları sayesinde göl üzerindeki su stresini hafifletiyoruz. Tüm bunların yanında 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı yaşadık. Kaybolan her bir damla, şehrimizin gelecek su ihtiyacı üzerindeki tehdidi artırmakta. Tasarruflu ve bilinçli kullanım ile Sapanca Gölü'ne hep birlikte sahip çıkmalıyız."

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan
Antalya'da Yüzde 77'ye Ulaşan Nem Nefes Aldırmadı Antalya'da Yüzde 77'ye Ulaşan Nem Nefes Aldırmadı
Tam 265 Bin Adet... Hepsi Yastık Kılıfından Çıktı Tam 265 Bin Adet... Hepsi Yastık Kılıfından Çıktı
Leylekler Neden Afrika'dan Göç Edip Türkiye'de Yuva Yapıyor? Yaren Leylek İşte Bu Yüzden Geliyormuş Leylekler Neden Afrika'dan Göç Edip Türkiye'de Yuva Yapıyor? Yaren Leylek İşte Bu Yüzden Geliyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti: Yeni Rakamlar Belli Oldu Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti
Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek
Ne Dolar Ne Mevduat Ne Borsa Ne Bitcoin! Hepsini Solladı, Zirveye Oturdu: Yatırımcısı Havalara Uçtu Ne Dolar, Ne Borsa, Ne Bitcoin! Zirveye Oturdu
Ankara'da Yangın Faciası! Biri Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti Ankara'da Yangın Faciası
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT Yönetim Kurulu Değişti TRT Yönetim Kurulu Değişti