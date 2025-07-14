Manavgat Belediye Meclisinde ‘İstifa’ Krizi! YSK’dan Ret Geldi

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Manavgat Belediyesi'nde yürütülen ‘rüşvet ve yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan ve ardından istifa eden bir belediye meclis üyesinin istifasını geri çekme talebini kabul eden Manavgat İlçe Seçim Kurulu kararını iptal etti. YSK, bu işlemi ‘tam kanunsuzluk’ olarak nitelendirdi.

Soruşturma kapsamında görevden ayrılan meclis üyelerinin yerine kimin geçeceğiyle ilgili belirsizlikler sürerken, YSK devreye girerek CHP'li yedek üyelerin asıl üye olarak görevlendirilmesine hükmetmişti. Böylece tartışmaların odağındaki boş koltukların nasıl doldurulacağı netleşmiş oldu.

İSTİFASINI GERİ ÇEKTİ, SONRA VAZGEÇTİ

7 Temmuz 2025 tarihinde belediye meclis üyeliğinden istifa eden Mehmet Engin Tüter, yalnızca beş gün sonra, 12 Temmuz’da istifasını geri çektiğini belirten yeni bir dilekçeyle Manavgat İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu ve önceki istifasının işleme alınmamasını istedi. İlçe Seçim Kurulu ise bu talebi kabul ederek, Tüter’in istifasını geçersiz saydı.

CHP KARARA İTİRAZ ETTİ

CHP Manavgat İlçe Sekreteri Ozan Gündüz ile Belediye Meclis Üyesi Adil Baybuğ, İlçe Seçim Kurulu’nun bu kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak itirazda bulundu ve konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na taşıdı. YSK, yaptığı değerlendirmede istifanın tek taraflı bir işlem olduğunu ve anında geçerli hale geldiğini vurgulayarak, geri alınmasının mümkün olmadığına ve ilçe seçim kurullarının bu yönde karar verme yetkisinin bulunmadığına hükmetti.

Bu gerekçelerle YSK, Manavgat İlçe Seçim Kurulu'nun kararını ‘tam kanunsuzluk’ nedeniyle iptal etti.

SEÇİM BUGÜN YAPILACAK

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın yerine vekâleten görev yapacak yeni başkan bugün seçilecek. Oylamada, istifa eden üyelerin yerine yedek sıralamadan gelen CHP’li meclis üyeleri oy kullanacak.

Kaynak: ANKA