Özgür Özel'den '32 Dakikalık Görüntü' Açıklaması: Baklavacı İşbirlikçi Çıktı!

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerine Antalya'da devam etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel on binlerce vatandaşa seslendi.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda ortaya çıkan "Baklava kutusundaki para" görüntülerine ilişkin konuşan Özel, "O baklavacıyı bir ay boyunca eğitmişler" dedi.

Özel, ellerinde 32 dakikalık görüntü bulunduğunu ve her şeyin önceden planlandığını açıkladı.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Polis 'Aç kutuyu' deyince gayet sakin, hazırlıklı olarak kutuyu açan o baklavacı var ya. Bir ay önce polis onu almış. Onu bir ay önce çevirmede kaçak içkiler ve şüpheli paketle, yüzde 99.9 uyuşturucu ile yakalamış. O baklavacıyı bir ay boyunca eğitmişler. O baklavacıyı oraya peşinden de çantacıyı yollamışlar. Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar. Baklava kutusunu bir aydır planlamışlar. Plan ne? Baklavacıyı aldılar. Kendilerince itirafçı yaptılar. Manavgat'ta AKP ile CHP arasında 3 meclis üyesi fark var. Baklavacı 4 isim söyledi. İçeri aldılar. Hızla belediye meclis seçimine gidip Manavgat'ı AKP'ye geçirmeye çalıştılar. Tam o sırada belediye meclis üyeleri istifalarını verdiler. Onların yerine meclis üyeleri yedekten geldi. AKP'nin hesabı o anda tutmadı.

AKP, başvuruyor 'Çağıramazsınız. Başkanı seçeceğiz, sonra çağıracaksınız' bu işlemi yapan savcının eşi Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanı. İtiraz Ankara'ya YSK'ya gitti. YSK, 'CHP haklıdır' dedi.

İletişim Başkanlığı baklava görüntüleri çıktığı zaman bütün vekillere, bakanlara üzerinde CHP yazan baklava resimleri yolladı. İnceledik, gördük ki baklavacı sizin işbirlikçiniz. Kaçak içki, uyuşturucu işiyle almışlar, kumpası kurmuşlar. Baklavanın üstünde ampul yanmış."

Kaynak: ANKA