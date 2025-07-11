Hakan Fidan'dan 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması: KCK, Tehdit Olmaktan Çıkana Dek Teyakkuzdayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefine doğru "çok önemli ve memnuniyet verici bir adım" attığını belirten Fidan, "KCK bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan'dan 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması: KCK, Tehdit Olmaktan Çıkana Dek Teyakkuzdayız
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe doğru önemli bir adım attığını belirten Fidan, sürecin kalıcı barışa dönüşmesinin milletin ortak arzusu olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan açıklamasında, "Bugün, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır. Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi milletimizin ortak temennisidir" ifadelerine yer verdi.

Hakan Fidan'dan 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması: KCK, Tehdit Olmaktan Çıkana Dek Teyakkuzdayız - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece güçlü liderlik ettiğini söyleyen Fidan, bu iradeyi uygulamaya koyan tüm devlet yetkililerini de tebrik etti.

Fidan açıklamasının devamında, "KCK bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: DHA

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