TBMM’deki Taciz Skandalında Skandal Karar: Tüm Tutuklu Sanıklara Tahliye

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında staj yapan öğrencileri sistematik olarak taciz ettikleri iddiasıyla yargılanan 4'ü tutuklu 5 sanığın davasında flaş bir gelişme yaşandı. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık kürsüsüne çıkan sanıklar suçlamaları reddederek kendilerini savundu. Savcının "tutukluluğa devam" talebine rağmen tahliye kararı çıktı.

'BANA AĞIR GELİYOR'

Savunma yapan tutuklu sanıklardan Durmuş Uğurlu, 15 yıldır Meclis bünyesinde çalıştığını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Uğurlu, "Şerefim, gururum ayaklar altına alındı. Bana iftira atıldı. Kızımın psikolojisi bozulduğu için okuluna ara vermek zorunda kaldı. Beraatimi istiyorum" dedi.

Bir diğer tutuklu sanık İbrahim Beşlioğlu ise mağdur şikayetçinin yanına hiç gitmediğini öne sürerek, sadece "muhabbet amaçlı mesaj attığını" iddia etti.

'TELEFON NUMARASINI KENDİ VERDİ' SAVUNMASI

Tutuklu sanık Recep Seven, mağdur öğrencilerin şikayet süresini hedef alarak, "Bu çocuklar neden 6 ay sonra böyle bir kanıya vardılar? Her hafta öğretmenleri geliyordu, neden o zaman söylemediler?" diyerek kendisini aklamaya çalıştı.

Cezaevi sürecinde eşinin kendisine boşanma davası açtığını söyleyen tutuklu sanık Halil İlker Güner ise sorumluluğu mağdur öğrenciye yüklemeye çalışarak, "Telefon numarasını kendi verdi. Sosyal medyadan kendisi ekledi" ifadelerini kullandı.

Davanın tek tutuksuz sanığı Çetin de suçsuz olduğunu savunarak beraat talep etti.

'ÇOCUĞUMA BİRDEN FAZLA KEZ DOKUNDU!'

Duruşmada söz alan mağdur öğrencilerden E.D.'nin annesi ise sanıkların savunmalarına sert tepki gösterdi. Sanık Durmuş Uğurlu'yu işaret eden anne, "Bu şahıs çocuğuma birden fazla kez dokunmuştur. Şikayetim sonuna kadar devam ediyor. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diyerek adalet istedi.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Duruşma savcısı, sanıkların üzerine atılı suçun niteliğini göz önünde bulundurarak önceki celsede sunduğu mütalaayı tekrarladı ve tüm tutuklu sanıkların tutuklu kalmasını talep etti. Ancak mahkeme hakimi, sanıkların kaçma şüphesinin bulunmaması, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve sabit ikametgah sahibi olmalarını gerekçe göstererek tahliye kararı verdi.

4 tutuklu sanık, yalnızca yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Dava, eksiklerin giderilmesi için 2 Temmuz tarihine ertelendi.

Kaynak: İHA