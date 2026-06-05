TOKİ'nin 64 İlde Satışa Çıkaracağı Örnek Daireler Ortaya Çıktı: İşte Başvuru ve Ödeme Detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara'da hazırlanan örnek daire görüntülendi. Sincan'ın Yenipeçenek Mahallesi'nde 2+1 olarak inşa edilen örnek konutlar ilgi çekti. İşte detaylar...

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TOKİ'nin 64 İlde Satışa Çıkaracağı Örnek Daireler Ortaya Çıktı: İşte Başvuru ve Ödeme Detayları
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), orta gelir grubuna yönelik dev konut satışını hayata geçiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak.

ÖRNEK DAİRELER GÖRÜNTÜLENDİ

TOKİ'nin 64 İlde Satışa Çıkaracağı Örnek Daireler Ortaya Çıktı: İşte Başvuru ve Ödeme Detayları - Resim : 1

Bakan Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya göre proje kapsamında 2+1 ve 3+1 daireler yatay mimariye uygun şekilde inşa edildi. Ankara’nın Sincan ilçesi Yenipeçenek Mahallesi’nde hazırlanan örnek daireler görüntülendi.

DEPREME DAYANIKLI MODERN KONUTLAR

Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutların deprem güvenliği ön planda tutulurken, ısı, ses ve su yalıtımı da projede dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Dairelerde salon, çocuk odası, yatak odası, kiler ve duş alanı gibi bölümler bulunuyor. Mutfak ise ayrı planlandı.

TOKİ'nin 64 İlde Satışa Çıkaracağı Örnek Daireler Ortaya Çıktı: İşte Başvuru ve Ödeme Detayları - Resim : 2

Site alanlarında ise çocuk oyun parkları, oturma alanları ve otopark gibi sosyal donatılar da yer alacak.

BAŞVURULAR 15 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Projeye göre başvurular 15 Haziran’da başlayacak, satış süreci ise 17 Temmuz’a kadar devam edecek.

İŞTE ŞEHİR ŞEHİR FİYATLAR

TOKİ'nin 64 İlde Satışa Çıkaracağı Örnek Daireler Ortaya Çıktı: İşte Başvuru ve Ödeme Detayları - Resim : 3

Ankara’da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan, 3+1 konutlar ise üç milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Bursa, Hatay ve Konya gibi illerde de farklı fiyat seçenekleri uygulanacak.

ÖDEME DETAYLARI NETLEŞTİ

TOKİ'nin 64 İlde Satışa Çıkaracağı Örnek Daireler Ortaya Çıktı: İşte Başvuru ve Ödeme Detayları - Resim : 4

Konutlar için üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Fiyatlar iki milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödemelerde ise yüzde 25 ve yüzde 50 indirim seçenekleri sunulacak. Ayrıca 72 aya kadar vade imkânı sağlanacak.

Proje, orta gelir grubuna yönelik konut ihtiyacını karşılamayı hedeflerken, yoğun talep görmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler
TOKİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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