AYM'nin 'Süresiz Nafaka' İptali Kararının Ardından Gözler TBMM'ye Çevrildi

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Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.

'SÜRESİZ NAFAKA' DÜZENLEMESİ İPTAL EDİLDİ

AYM Genel Kurulu, Antalya 12'nci Aile Mahkemesi'nin, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesinde yer alan süresiz nafaka düzenlemesinin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü. Genel Kurul, düzenlemenin oy çokluğuyla iptaline, yasal düzenleme yapılması için TBMM’ye 9 ay süre tanınmasına karar verdi. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

Türk Medeni Kanunu'nun 'yoksulluk nafakası' başlıklı 175'inci maddesinde, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz" ifadeleri yer alıyordu.

Hürriyet'ten Oya Armutçu, kararın olası etkilerini ve yeni düzenlemenin nasıl olacağını derledi.

AYM, TBMM'YE 9 AY SÜRE VERDİ

AYM'nin verdiği ptal kararı, TMK 175. maddesindeki mevcut nafaka hükümlerini hemen ortadan kaldırmıyor. Karar yürürlüğe girene kadar uygulama mevcut şekliye devam edecek. AYM, ortaya çıkabilecek hukuki boşluğu önlemek amacıyla iptal hükmünün yürürlüğünü 9 ay süreyle erteledi ve TBMM'ye düzenleme için imkan tanıdı.

YOKSULLUK NAFAKASI KALDIRILDI MI?

İptal kararı, “yoksulluk nafakası kaldırıldı” anlamına gelmiyor. Yoksulluk nafakası kurumu varlığını sürdürüyor. İptal edilen kısım nafakanın “süresiz” olmasını öngören bölümü kapsıyor. Buna göre; boşanan eş lehine yoksulluk nafakası verilmesi uygulaması devam edecek. Ancak nafakanın ömür boyu sürmesine ilişkin mevcut yasal dayanak ortadan kalkacak.

TBMM'DE YENİ DÜZENLEME YAPILACAK

Dokuz aylık süre içerisinde TBMM'de AYM’nin iptal kararı ışığında yeni nafaka düzenlemesi yapılacak. Bu düzenlemenin “belirli süreli nafaka”, “evlilik süresine göre kademeli nafaka” veya “tarafların ekonomik durumuna göre nafaka” gibi farklı modeller içeren yeni bir sistem oluşturması üzerinde tartışmalar devam ediyor. Dokuz aylık geçiş süresinin sonunda nafaka hukukunda kapsamlı bir değişiklik yaşanabilecek. Karar, boşanma hukukunda son yılların en önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor. Gözler şimdi AYM’nin gerekçeli kararına ve Meclis’in hazırlayacağı yeni nafaka düzenlemesine çevrildi.

MEVCUT NAFAKALAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

İptal kararı, yürürlüğe girmeden önce kesinleşmiş nafaka kararlarını kendiliğinden ortadan kaldırmıyor. Halen süren nafaka ödemeleri bakımından uygulanacak usul ve sonuçlar, AYM’nin gerekçeli kararı ile çıkarılacak yeni yasal düzenlemeye göre kesinleşecek. Ancak yargı çevrelerinde kararın özellikle süresiz nafaka uygulamasının Anayasal dayanağını ortadan kaldırması nedeniyle yeni davalar ve uyarlama talepleri bakımından önemli sonuçlar doğuracağına dikkat çekiyor.

ÇOCUK NAFAKALARI İPTALE DAHİL Mİ?

İptal kararı çocuğa ödenen nafakaları kapsamıyor. Çocuğun nafakası anlamına gelen düzenleme TMK’nın 182. maddesinde ayrıca tanımlanıyor. Bu madde çocuğun nafakasını hâkimin takdirine bırakıyor. Bu madde “Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır” ifadeleriyle tanımlanıyor.

Kaynak: Hürriyet