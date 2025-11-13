Tayfun Kahraman'ın Tahliye Talebine Ret

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gezi eylemleri ilgili davada verilen mahkumiyet kararıyla 42 haftadır Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verilen “hak ihlali” kararına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin uymaması üzerine, Kahraman'ın avukatı Cansu Çiftçi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz başvurusunda bulunmuştu. Bir üst mahkeme olan 14. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı reddine karar verdi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu ek kararın içeriğine bakıldığında 6216 sayılı yasanın kararlar başlıklı 50. maddesi gereğince değerlendirmenin yapıldığı, Anayasa Mahkemesinin yeniden yargılama usulü ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yargılamanın yenilenmesi başlıklı 311. maddesindeki yargılamanın yenilenmesinin aynı olmadığı yönünde kararları göz önüne alındığında, 06/11/2025 tarihli ek kararın usul ve yasaya uygun olduğu görülmekle hükümlü müdafinin itirazının reddine…”

'2 SATIRDA REDDEDİLDİ'

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman ise şu ifadeleri kullandı:

“Bugün 186. kez Vera ile birlikte Tayfun’u cam ardından 1 saat görmek için Silivri’ye gidiyorum. Bugün diğer günlerden, önceki ziyaretlerimizden farklı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına karşı yaptığımız 32 sayfalık itirazımız 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gündem yoğunluğu içinde 2 satırda reddedildi. Yıllardır tüm kamuoyuna Tayfun’un cebir ve şiddetle hiçbir alakasının olmadığını, masumiyetimizi anlattım, belgeledim. Anayasa Mahkemesi de bu gerçeği hukuken doğruladı, belgeledi.

'İLETİŞİMİMİZİ SONLANDIRIYORUM'

Ülkemizde, devletimizin varlığını, bekasını koruyan Anayasamız yürürlüktedir; Anayasa Mahkemesi’nin de esastan aldığı kararlar teknik ya da siyasi bir tartışmaya açık değildir. Bugün gelinen aşamada ortaya çıkan vaziyet bizim ailemizin, Tayfun’un masumiyetinin çok ötesinde ülkemizdeki her bireyin anayasal güvenceleriyle ilgilidir. Tüm samimiyetimizle hem yaşadıklarımız hem de ortaya çıkan vaziyetin nesnesi olmanın çok derin üzüntüsü içindeyiz. Dolayısıyla bugün itibariyle 44 aydır sürdürdüğüm haftalık iletişimimizi sonlandırıyorum.

'BUGÜNDEN SONRA SÖZ HUKUKÇULARIN, SİYASİLERİN'

Sözün bittiği yerde değiliz, söz bitmez. Ancak bugünden sonra benim paylaşacaklarım olsa olsa sıradan bir ailenin fotoğraf albümü mahiyetinde olacaktır. Bugünden sonraki ihtimallere dair söz hukukçuların, siyasilerindir. Ocağımıza düşen bu yangını söndürmek için bizimle beraber su taşıyan herkese minnetle… Allah kimseyi masumiyetini müdafaa etmek zorunda bırakmasın.”

NE OLMUŞTU?

AYM, 31 Temmuz 2025’te Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini hükmetmişti.

Mahkeme; Gezi Davası'nda 18 yıl hapse mahkum edilen ve yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılanması gerektiğine oy çokluğuyla karar vermişti. Kararın gerekçesini açıklayan Mahkeme, “Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı”ndan kaynaklanan güvencelere uyulmadığına hükmetmişti.

6 Kasım 2025’te ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Kahraman hakkındaki yeniden yargılama, infazın durdurulması ve tahliye edilmesi yönündeki talepleri reddetti. Mahkeme kararında, "Anayasa Mahkemesi, hem Anayasa'ya hem de kanunun emredici hükmüne açıkça aykırı hareket ederek 'Yetki Gaspı'nda bulunmuştur" denildi.

Kaynak: ANKA