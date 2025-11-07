AK Partili Tayyar'dan 'Tayfun Kahraman' Çağrısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi davası sanığı Tayfun Kahraman’ın yeniden yargılanması talebini reddetti. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Kahraman’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vererek yeniden yargılama istemesini göz ardı etti. Ret kararında mahkeme, "Eylemlerinin, şiddet olayları ile illiyet bağı yok” ifadelerine dikkat çekti ve AYM’yi eleştirdi.

Kararın gerekçesinde, AYM’nin bireysel başvuru sonucu hak ihlali kararı verirken adeta bir temyiz makamı gibi davrandığı öne sürüldü. Mahkeme metninde, " Anayasa Mahkemesi somut olayda bireysel başvuru incelemesi sonucu hak ihlali kararı verirken adeta temyiz makamı gibi hareket etmiş, oluşturmuş olduğu gerekçede hem Anayasa'ya hem de kanunun emredici hükmüne açıkça aykırı hareket ederek 'yetki gasbı'nda bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

AK PARTİLİ TAYYAR’DAN TEPKİ

İlk derece mahkemesinin kararını eleştiren AK Partili Şamil Tayyar, mahkemenin AYM kararını yok saymasını hukuk dışı bir tutum olarak nitelendirdi. Tayyar, açıklamasında şunları söyledi:

"İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Anayasa Mahkemesi’ni yetki gasbında bulunmakla suçlayıp Tayfun Kahraman’la ilgili yeniden yargılama kararını yok sayması, çok açık ve net hukuk dışı karardır.

Anayasa'da açıkça belirtildiği gibi AYM kararları kesindir.

Eğer bir yerel mahkeme, AYM’ye meydan okuyup kararlarını yok sayarsa en büyük zararı Türkiye’ye verir.

HSK, bu yerel mahkemeyi incelemeye almalıdır.

AYM de iktidar da takipçisi olmalıdır. Bu, basit ve sıradan bir hadise değildir.

Anayasa rafa kaldırılıp her kurum kendi özel hukukunu oluşturmaya kalkarsa, gayri nizami unsurlar ülkeye hükümdar olur, kaos olur, yazık olur.

Türkiye bunu hak etmiyor."

