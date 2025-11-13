C-130 Faciasında Sır Perdesi! Askeri Uçak Neden Düştü? 27'nci Dakikanın Gizemi Karakutuda

Azerbaycan dönüşü Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri nakliye uçağında 20 asker şehit oldu. Uçağın havalandıktan sadece 27 dakika sonra radardan kaybolmasının nedeni karakutunun incelenmesiyle ortaya çıkacak.

Türkiye, Azerbaycan görevinden dönen C-130 Hercules nakliye uçağının düşmesiyle büyük bir acıya uyandı. Önceki gün saat 09.50’de Trabzon’dan 10 kişilik personelle havalanan uçak, Gence’deki F-16 bakım ekibini aldıktan sonra 13.20’de Türkiye rotasına yöneldi. Ancak kalkıştan yalnızca 27 dakika sonra uçakla iletişim kesildi ve radar ekranından tamamen kayboldu.

ENKAZA GÜRCİSTAN EKİPLERİ ULAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ilk resmi açıklamasında Gürcistan arama-kurtarma ekiplerinin saat 17.00’de enkaza ulaştığını duyurdu. Bölge güvenlik altına alındı ve Türk kaza kırım ekiplerinin detaylı inceleme için bölgeye hareket ettiği belirtildi.

C-130 Faciasında Sır Perdesi! Askeri Uçak Neden Düştü? 27'nci Dakikanın Gizemi Karakutuda - Resim : 1

20 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

MSB, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada yakın tarihin en büyük askeri hava kazalarından birinin yaşandığını duyurdu. C-130’un düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğu bildirildi. Şehit olan askerlerin isimleri tek tek açıklandı ve Türkiye yasa boğuldu.

Şehitlerin isimleri:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.

KARAKUTU BULUNDU

C-130 Faciasında Sır Perdesi! Askeri Uçak Neden Düştü? 27'nci Dakikanın Gizemi Karakutuda - Resim : 2

MSB’den yapılan ikinci açıklamada, kaza bölgesine ulaşan ekiplerin Azerbaycan ve Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde çalışmalarını 06.30 itibarıyla başlattığı duyuruldu. Uçağın düşüş nedeninin, enkazda yapılacak teknik inceleme ve karakutu verilerinin çözülmesiyle netleşeceği belirtiliyor.

NAAŞLAR ‘KOCA YUSUF’LA YURDA GETİRİLECEK

Şehit askerlerin naaşlarının Türkiye’ye A-400M tipi “Koca Yusuf” askeri kargo uçağıyla getirileceği açıklandı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA

