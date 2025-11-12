Yürek Yakan Tesadüf! Çocukluk Arkadaşıyla Üç Yıl Arayla Aynı Gün Şehit Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Azerbaycan’ın Gence Havaalanı’ndan kalkarak Türkiye’ye dönüş yoluna geçen C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğunu açıklarken, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın da şehit olduğu bildirildi.

ŞEHİT HABERİ BURSA’YA ULAŞTI

Şehit Ramazan Yağız’ın acı haberi, doğum yeri olan Bursa’nın Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi’ne ve annesi Ayşe Yağız’ın yaşadığı Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki eve ulaştı. Mahalleler Türk bayraklarıyla donatıldı.

İki kız çocuğu babası olan Yağız’ın, babasını küçük yaşta kaybettiği, liseyi bitirir bitirmez askerlik mesleğini seçtiği öğrenildi.

ÜÇ YIL ARAYLA AYNI GÜN ŞEHİT OLDULAR

Şehidin annesinin, oğlunun görev yaptığı Amasya’nın Merzifon ilçesindeki 5’inci Ana Jet Üssü’ne gittiği, Yağız’ın naaşının ise memleketi Harmancık’ta defnedileceği belirtildi.

Yağız’ın doğduğu Çatalsöğüt Mahallesi’nde defin hazırlıklar sürerken, 3 yıl önce yine 11 Kasım günü, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’in aynı köyde toprağa verildiği ortaya çıktı.

'AYNI GÜNE Mİ SÖZLEŞTİNİZ?'

Sevinç’in babası Mehmet Sevinç, sosyal medya hesabında iki şehidin fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü: "Cennette kavuşmak için aynı güne mi sözleştiniz yiğitlerim. Aynı köyün aynı toprağın evlatları.”

KÖK HÜCRE BAĞIŞIYLA HAYAT KURTARMIŞTI

Şehit Ramazan Yağız’ın, 10 yıl önce kök hücre bağışında bulunduğu ve 2023 Haziran’ında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gören bir kanser hastasına naklin gerçekleştiği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından kendisine Teşekkür Belgesi gönderilen Yağız, o dönemde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Bundan yaklaşık 10 sene önce kök hücre (kemik iliği) bağışçısı olmak ister misiniz sorusuna evet dedim ve 10 yıl sonra geçtiğimiz Mart ayında kanser olan bir hasta ile uyumlu olduğum haberini aldım. Çeşitli testler sonrası Haziran ayında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde nakil gerçekleşti ve 3 ayı aşkın bir sürenin sonunda bugün hastanın taburcu olduğu bilgisini aldım. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar gereği hastayı tanımıyorum ama çok mutlu oldum. Rabb’im kimseyi çaresiz dertlerle imtihan etmesin inşallah."

Yakınlarının aktardığına göre, Yağız insanlara yardım etmeyi seven, görevine gönülden bağlı bir askerdi.

Kaynak: DHA