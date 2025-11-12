Şehitlerimizin Naaşı A-400M Uçağıyla Getirilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan 20 askerin naaşının A-400M uçağıylaTürkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Şehitlerimizin Naaşı A-400M Uçağıyla Getirilecek
Azerbaycan'dan havalanan TSK'ya ait C-130 kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüş ve uçakta bulunan 20 asker şehit olmuştu. Kazanın ardından MSB, AFAD ve arama-kurtarma ekipleri Gürcistan makamlarıyla koordineli biçimde bölgede çalışma başlattı. Kaza kırım ekibi saat 06.30 itibarıyla incelemelerine başladı. Uçağın kara kutusuna ulaşıldı. Kutuda uçağın telsiz konuşmaları ve sistem kayıtlarının yer aldığı, çözümleme sürecinin kazanın nedenini aydınlatabileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Aziz şehitlerimizin naaşları, Gürcistan'a giden A-400M uçağımızla ülkemize getirilecektir. Arama kurtarma ve kaza kırım ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor” açıklamasını yaptı.

