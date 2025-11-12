Japonya'da Havalimanında Ayı Alarmı! Pistte Panik, Seferler Durduruldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Devlet televizyonu NHK’nin aktardığına göre, yerel saatle 13.00 sularında bir ayı, Iwate Hanamaki Havalimanı’nın pistine girdi. Olay üzerine havalimanı yetkilileri güvenlik gerekçesiyle uçuşları geçici olarak durdurdu. Ayının pistten uzaklaştırılmasının ardından seferler yaklaşık bir buçuk saat sonra, yerel saatle 14.30 itibarıyla yeniden başlatıldı.

JAPONYA’DA ARTAN AYI TEHLİKESİ

Son dönemlerde ayı saldırılarında gözle görülür bir artış yaşanan Japonya’da, yetkililer güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor. Tokyo yönetimi, özellikle saldırıların yoğunlaştığı ülkenin kuzeyindeki Akita eyaletine asker gönderme kararı almıştı.

YENİ ÖNLEM PLANI: LİSANSLI AVCILAR

Japonya hükümeti ayrıca, 31 Ekim’de yaptığı açıklamada ayı saldırılarına karşı mücadelede görev alacak yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA