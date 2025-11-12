Akdeniz Peş Peşe Sallandı, Naci Görür 'Geleceği Belliydi' Diyerek Uyardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) açıklarında açıklarında saat 12.31'de 5.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu

Rum basınına göre merkez üssü GKRY'nin Baf kentine 20 kilometre uzaklıkta bulunan deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Yaklaşık 15 saniye süren sarsıntı, Lefkoşa başta olmak üzere KKTC'nin diğer kentleri ve Türkiye'de Antalya ile Adana'da da hissedildi.

Bu depremin ardından aynı bölgede peş peşe 3 deprem daha kaydedildi. Yer bilimci jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den ise kritik açıklama geldi.

'GELECEĞİ BELLİYDİ'

Depremlerin, Doğu Anadolu Fay Zonu'nun devamı niteliğinde olan ve Kıbrıs'ın güneyine devam eden Helen-Kıbrıs Zonu'nda gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, "Depremlerin geleceği belliydi" dedi.

Naci Görür, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti" ifadesini kullandı.

