İYİ Parti’de Birlik Rüzgarı: İmren Nilay Tüfekci Teşkilatları Ayağa Kaldırdı

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Adayı İmren Nilay Tüfekci, adaylık sürecinde yürüttüğü yoğun saha çalışmalarıyla partililer arasında birlik ve heyecan yarattı. “Samimiyet, iyilik ve anne vicdanı” anlayışıyla teşkilatları tek tek ziyaret eden Tüfekci, kadınlar ve gençlerden aldığı güçlü destekle İstanbul’da yeniden güven ve umut atmosferi oluşturuyor.

İYİ Parti’de kongre süreci hız kesmeden devam ederken, İstanbul İl Başkan Adayı İmren Nilay Tüfekci’nin yürüttüğü saha çalışmaları partililer arasında büyük bir heyecan ve birlik atmosferi oluşturdu.

İstanbul genelinde yoğun bir program yürüten Tüfekci, adaylık süreci kapsamında kentin tüm ilçelerini tek tek ziyaret ederek teşkilat üyeleriyle birebir temas kuruyor. Çalışkanlığı, samimiyeti ve liderlik enerjisiyle öne çıkan Tüfekci, parti tabanında güçlü bir karşılık bulmuş durumda.

Henüz adaylık dönemindeyken dahi partiye kazandırdığı dinamizm ve motivasyonla teşkilatlarda büyük bir memnuniyet yaratan Tüfekci’nin, başkanlık döneminde hayata geçirmeyi planladığı yenilikçi çalışmalar şimdiden merakla bekleniyor.

“SAMİMİYET, İYİLİK VE ANNE VİCDANI” VURGUSU

Ziyaretlerinde sıkça dile getirdiği “samimiyet, iyilik ve anne vicdanı” anlayışıyla hareket eden İmren Nilay Tüfekci’nin; kucaklayıcı ve birleştirici tutumuyla parti içindeki kırgınlıkları giderdiği belirtiliyor. Tüfekci’nin güçlü bir yönetim kadrosuyla sürece hazırlandığı ve teşkilatlarda yeniden güven duygusunun hakim olmaya başladığı ifade ediliyor.

KADINLAR VE GENÇLERDEN YOĞUN DESTEK

Kadın üyelerin yoğun ilgisiyle karşılanan Tüfekci’ye, parti gençlerinin de büyük bir inanç ve kararlılıkla destek verdiği gözleniyor. Kadınlar ve gençler nezdinde partiyi yeniden güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar, teşkilatlarda geniş yankı uyandırıyor.

Parti kaynakları, Tüfekci’nin sosyal medyada büyük beğeni toplayan paylaşımlarının da bu enerjiyi yansıttığını belirterek, İstanbul teşkilatında yeniden umut, güven ve birlik atmosferinin oluştuğunu vurguluyor.

'BU ŞEHRİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ'

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Adayı İmren Nilay Tüfekci, birlik ve inanç vurgusu yaparak, “Bizim yolumuz makamın değil, inananların yoludur. İstanbul teşkilatımızla birlikte samimiyet, iyilik ve anne vicdanı ekseninde yeniden birleştirici bir güç inşa ediyoruz. Kadınların sezgisiyle, gençlerin cesaretiyle bu şehri yeniden ayağa kaldıracağız.” dedi.

İYİ Parti'de İstanbul Heyecanı: İmren Nilay Tüfekci Adaylığını Açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi

