Ankara'da Kritik Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin bugün saat 18.00'da bir araya geleceği öğrenildi.

Son Güncelleme:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

GÖRÜŞME BAHÇELİ'NİN KONUTUNDA GERÇEKLEŞECEK

Duran'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün saat 18.00’de Bahçeli’yi ziyaret edecekleri bilgisi yer aldı.

Duran, zirvenin Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşeceğini bildirdi."Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir."

Son Güncelleme:
