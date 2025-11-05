İYİ Parti’de İstanbul Heyecanı: İmren Nilay Tüfekci Adaylığını Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İYİ Parti’nin güçlü ve sevilen isimlerinden, Genel Başkan Yardımcısı İmren Nilay Tüfekci, İstanbul İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Tüfekci’nin adaylığı, parti tabanında kısa sürede büyük bir heyecan ve hareketlilik yarattı.



Kadınların ve gençlerin siyasetteki temsil gücünü artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarla tanınan Tüfekci, son yerel seçimlerdeki başarılı saha performansı ve teşkilatla kurduğu güçlü bağ ile dikkat çekmişti. Partililer, bu özelliklerin İstanbul teşkilatı için önemli bir avantaj oluşturduğunu değerlendiriyor.

İmren Nilay Tüfekci

'BU YOL MAKAMIN DEĞİL, İNANANLARIN YOLU'

Adaylık açıklamasında konuşan Tüfekci, “Bu yol makamın değil, inananların yoludur.” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle partide yeni bir birlik, inanç ve motivasyon sürecinin başladığını vurgulayan Tüfekci, açıklamasının ardından teşkilat mensuplarından yoğun destek aldı.



İYİ Parti kulislerinde Tüfekci’nin adaylığının, İstanbul’da partinin yeniden güçlü bir ivme kazanmasına katkı sağlayacağı yönünde yorumlar yapılıyor.

