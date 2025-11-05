İYİ Parti’de İstanbul Heyecanı: İmren Nilay Tüfekci Adaylığını Açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İmren Nilay Tüfekci, İstanbul İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. “Bu yol makamın değil, inananların yoludur” diyen Tüfekci’nin adaylığı, partide heyecan yarattı.

Son Güncelleme:
İYİ Parti’de İstanbul Heyecanı: İmren Nilay Tüfekci Adaylığını Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İYİ Parti’nin güçlü ve sevilen isimlerinden, Genel Başkan Yardımcısı İmren Nilay Tüfekci, İstanbul İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Tüfekci’nin adaylığı, parti tabanında kısa sürede büyük bir heyecan ve hareketlilik yarattı.

Kadınların ve gençlerin siyasetteki temsil gücünü artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarla tanınan Tüfekci, son yerel seçimlerdeki başarılı saha performansı ve teşkilatla kurduğu güçlü bağ ile dikkat çekmişti. Partililer, bu özelliklerin İstanbul teşkilatı için önemli bir avantaj oluşturduğunu değerlendiriyor.

İYİ Parti’de İstanbul Heyecanı: İmren Nilay Tüfekci Adaylığını Açıkladı - Resim : 1
İmren Nilay Tüfekci

'BU YOL MAKAMIN DEĞİL, İNANANLARIN YOLU'

Adaylık açıklamasında konuşan Tüfekci, “Bu yol makamın değil, inananların yoludur.” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle partide yeni bir birlik, inanç ve motivasyon sürecinin başladığını vurgulayan Tüfekci, açıklamasının ardından teşkilat mensuplarından yoğun destek aldı.

İYİ Parti kulislerinde Tüfekci’nin adaylığının, İstanbul’da partinin yeniden güçlü bir ivme kazanmasına katkı sağlayacağı yönünde yorumlar yapılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İYİ Parti
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yapıcıoğlu Arasında Sürpriz Görüşme Külliye'de Sürpriz Görüşme
DEM Parti Heyeti Edirne'ye Gitti: Demirtaş'tan 'Komisyon, Öcalan ile Görüşsün' Çağrısı Demirtaş'tan 'Komisyon, Öcalan ile Görüşsün' Çağrısı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi
Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye Kayyım Atandı İki Holdinge Kayyım Atandı
CHP'nin İtirazı Reddedildi: Mahkemeden İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı Mahkemeden İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı
Milyonları Etkileyecek Zam Yolda! e-Devlet’ten Başvurmak Bedava, Geç Kalan Çok Ödeyecek Milyonları Etkileyecek Zam Yolda! e-Devlet’ten Başvurmak Bedava, Geç Kalan Çok Ödeyecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Selahattin Demirtaş Açıklaması Adalet Bakanı Tunç'tan AİHM Kararı Sonrası İlk Açıklama