İzmir'de 5 Kişinin Öldüğü Patlamayla İlgili Davada Karar!

İzmir'de bir lokantada 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Son Güncelleme:
İzmir'de 5 Kişinin Öldüğü Patlamayla İlgili Davada Karar!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sanıklardan tüpü değiştirdiği öne sürülen Mustafa Koç'a 10 yıl 10 ay, işletme sahibi Gülden Kul'a 8 yıl 4 ay, bir gaz firmasının Ege Bölge Sorumlusu Osman İnce'ye ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İnce'ye verilen hapis cezası paraya çevrildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

Etiketler
İzmir Patlama
Son Güncelleme:
Akdeniz'de 5.2 Büyüklüğünde Deprem Akdeniz'de Bir Saat İçinde 4 Deprem
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Firar Bitti! Kardeş Katiline 22 Yıl Sonra Kelepçe Firar Bitti! Kardeş Katiline 22 Yıl Sonra Kelepçe
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Emekli ve Memur Maaşında Son Rakamlar SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Son Rakamlar
Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber! 81 İlde Geçerli: Ehliyeti Böyle Olanlara Para Ödenmeyecek Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber! 81 İlde Geçerli: Ehliyeti Böyle Olanlara Para Ödenmeyecek
MSB'den Açıklama Geldi: Yüreğimiz Yandı! Gürcistan’da Düşen Uçaktaki 20 Askerimiz Şehit Oldu Gürcistan’da Düşen Uçaktaki 20 Askerimiz Şehit Oldu
Kimi Baba Olacaktı, Kimi Yeni Evlendi… 20 Şehidimizin Ailelerine Acı Haber Verildi 20 Eve Ateş Düştü! Şehitlerimizin Ailelerine Acı Haber Verildi
Altında Tehlike Çanları! Yeni Rekor Sinyali Geldi: Gözler ABD Verileri ve FED Kararlarında Altında Tehlike Çanları! Yeni Rekor Sinyali Geldi: Gözler ABD Verileri ve FED Kararlarında