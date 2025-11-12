İzmir'de 5 Kişinin Öldüğü Patlamayla İlgili Davada Karar!
İzmir'de bir lokantada 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Sanıklardan tüpü değiştirdiği öne sürülen Mustafa Koç'a 10 yıl 10 ay, işletme sahibi Gülden Kul'a 8 yıl 4 ay, bir gaz firmasının Ege Bölge Sorumlusu Osman İnce'ye ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İnce'ye verilen hapis cezası paraya çevrildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: