Firar Bitti! Kardeş Katiline 22 Yıl Sonra Kelepçe

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan C.B. (63) isimli şahıs, edinilen bilgiye göre 31 Mayıs 2003 tarihinde kardeşi Garip B.'yi (33) tabanca ile vurarak öldürmüş, D.K.'yı (45) ise yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

22 YILDIR BAŞKASININ KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMIŞ

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmalarda, şüphelinin 22 yıldır Ş.Ö. (61) isimli bir şahsın kimlik bilgilerini kullandığını ve Gerger Mahallesi'nde annesinin evine gittiğini belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adli makamlardan alınan arama kararı sonrası düzenlenen operasyonda firari zanlı C.B. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

