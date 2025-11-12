Firar Bitti! Kardeş Katiline 22 Yıl Sonra Kelepçe

Kahramanmaraş'ta kardeşini öldürüp, bir kişiyi yaralayan zanlı 22 yıllık firarın ardından JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan C.B. (63) isimli şahıs, edinilen bilgiye göre 31 Mayıs 2003 tarihinde kardeşi Garip B.'yi (33) tabanca ile vurarak öldürmüş, D.K.'yı (45) ise yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

22 YILDIR BAŞKASININ KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMIŞ

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmalarda, şüphelinin 22 yıldır Ş.Ö. (61) isimli bir şahsın kimlik bilgilerini kullandığını ve Gerger Mahallesi'nde annesinin evine gittiğini belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adli makamlardan alınan arama kararı sonrası düzenlenen operasyonda firari zanlı C.B. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kahramanmaraş Cinayet
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Devlet Bahçeli'den Düşen Uçakla İlgili İlk Açıklama 'Her İfade Hükümsüz, Elim Olay Her Yönüyle İncelenecek'
Akdeniz'de 5.2 Büyüklüğünde Deprem Akdeniz'de 5.2 Büyüklüğünde Deprem
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Emekli ve Memur Maaşında Son Rakamlar SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Son Rakamlar
Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber! 81 İlde Geçerli: Ehliyeti Böyle Olanlara Para Ödenmeyecek Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber! 81 İlde Geçerli: Ehliyeti Böyle Olanlara Para Ödenmeyecek
MSB'den Açıklama Geldi: Yüreğimiz Yandı! Gürcistan’da Düşen Uçaktaki 20 Askerimiz Şehit Oldu Gürcistan’da Düşen Uçaktaki 20 Askerimiz Şehit Oldu
Kimi Baba Olacaktı, Kimi Yeni Evlendi… 20 Şehidimizin Ailelerine Acı Haber Verildi 20 Eve Ateş Düştü! Şehitlerimizin Ailelerine Acı Haber Verildi
Altında Tehlike Çanları! Yeni Rekor Sinyali Geldi: Gözler ABD Verileri ve FED Kararlarında Altında Tehlike Çanları! Yeni Rekor Sinyali Geldi: Gözler ABD Verileri ve FED Kararlarında