Emekli Albay Orkun Özeller İçin Tahliye Kararı

TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davada İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı. 16 Eylül'de tutuklanan Özeller için tahliye kararı verildi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, 57 gündür tutuklu bulunan Emekli Albay Orkun Özeller için tahliye kararı verdi.

Mahkeme ilk duruşmada “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan beraatına “kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan ise cezalandırılmasına hükmederek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Duruşmaya Özeller'in eşi, anne ve babası dışında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti milletvekilleri, şehit annesi Pakize Akbaba ile şehit eşi Yıldız (Namdar) Hemşire de katıldı.

NE OLMUŞTU?

Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen emekli Albay Orkun Özeller, tutuklanmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen Özeller, kararı öğrenmesinin ardından Ordu'da adliyeye kendisi gitti.

Özeller'e yöneltilen suçlama 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadeler olduğu belirtildi. Özeller, 17 Eylül Çarşamba öğleden sonra tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Özeller, Bahçeli'ye yönelik ifadelerinin ardından sosyal medya üzerinden hakaret ve tehditlere maruz kaldığını açıklamıştı.

