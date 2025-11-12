Kimi Baba Olacaktı, Kimi Yeni Evlendi… 20 Şehidimizin Ailelerine Acı Haber Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmekte olan C130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. MSB’den yapılan açıklamada, uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğu bildirildi. Uçağın, kalkıştan 27 dakika sonra radardan kaybolduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, kazanın ardından arama kurtarma ve kaza kırım ekiplerinin enkaz bölgesinde incelemelere başladığını duyurdu. Şehitlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlanırken, acı haberler ailelere ulaştırıldı.

İSTANBUL’A ACI HABER

Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın şehadet haberi, İstanbul Büyükçekmece’deki ailesine askeri yetkililerce verildi. Haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, evin bulunduğu siteye Türk bayrakları asıldı.

ŞEHİT USLU’NUN EŞİ 7 AYLIK HAMİLEYDİ

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun (39) şehadet haberi Bursa’daki ailesine ulaştırıldı. Yenişehir ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulunan askeri yetkililer, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Fevzi Büğdüz ve ilçe protokolüyle birlikte aileye başsağlığı diledi. Şehidin eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

KAYSERİ’YE ATEŞ DÜŞTÜ

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen’in (38) şehadet haberi Kayseri’deki ailesine ulaştırıldı. Sakarya Mahallesi’ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Aile ve yakınları taziyeleri kabul etti.

ŞEHİT EMRE MERCAN GEÇEN YIL EVLENMİŞTİ

Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan’ın (27) ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Evine Türk bayrağı asılan şehidin, geçen yıl evlendiği ve üç kardeşinin olduğu öğrenildi.

Yenişehir ilçesinde yaşayan annesi Fatma Uslu ile babası Ahmet Uslu'nun evine gelen Garnizon Komutanı Albay İbrahim Fevzi Büğdüz, Yenişehir Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, aileye taziye dileklerini iletti. Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehit Uslu'nun eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

ŞEHİT BABASI: VATAN SAĞ OLSUN

Ankara’da yaşayan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in babası Adil Kandemir, oğlunun şehadet haberi sonrası duygularını “Oğlum şehit oldu. Vatan sağ olsun. Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum. Bugün Azerbaycan'daki tören alayını alıp getirmek için gitmişlerdi. Kendisinden de haber alıyorduk. Milletimizin başı sağ olsun" sözleriyle dile getirdi.

EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞUN OĞLU ŞEHİT DÜŞTÜ

Kırklareli Lüleburgazlı Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca’nın şehadet haberi ailesine ulaştı. Babası Nedim Karaca’nın emekli uzman çavuş olduğu öğrenildi.

HAMİLE EŞE ACI HABER

Samsunlu Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un acı haberi baba evine ulaştı. Şehidin anne ve babasının, Kayseri'de yaşayan şehidin hamile eşinin yanında oldukları öğrenildi. Şehadet haberi ise Samsun'da bulunan 102 yaşındaki dedesi Satılmış Altıok'a verildi. Şehit Emre Altıok'un bir çocuğu olduğu, eşinin ikinci çocuklarına doğum hazırlığında bulunduğu öğrenildi.

BİLECİK’TE YAS

Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın (31) şehadet haberi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki ailesine ulaştırıldı. Amasya Merzifon’daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görev yapan Ongan’ın bir kız kardeşi olduğu bildirildi.

ÇORUM’A DA ACI HABER GİTTİ

Çorumlu Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği (28), Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda görev yapıyordu. Yaydiğin köyündeki baba evine Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştırıldı. Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve askeri yetkililer, 54 yaşındaki Özcan'ın eşi Fatma Özcan'a evinde şehadet haberini verdi. Şehidin Mevlana Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı. Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

ŞEHİT KAPLAN 2 ÇOCUK BABASIYDI

Amasyalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan’ın ailesine taziye ziyaretinde çok sayıda askeri yetkili bulundu.

Kaplan’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

MUĞLA’DA YAS

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın (37) şehadet haberi, Muğla'nın Milas ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Ekinanbarı Mahallesi'ne gelen askeri yetkililer, baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran'a şehadet haberini verdi. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Kuran ailesinin yakınları, komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da şehidin baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Kuran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

‘OĞLUMLA DÜN KONUŞMUŞTUM’

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un şehadet haberi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Kırkkepenekli Mahallesi'nde yaşayan baba Ünal ve anne Zülbiye Aykut'a, şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı evin önündeki sokağa Türk bayrağı asıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti. Baba Ünal, oğluyla dün telefonla görüştüğünü ve oğlunun göreve gideceğini kendisine söylediğini ifade etti.

KONYA’YA ACI HABER

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’nun (25) ailesine Konya’da acı haber ulaştı. Evli olan Kuyucu’nun Amasya’da görev yaptığı öğrenildi.

BALIKESİRLİ ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın’ın (40) şehadet haberi Balıkesir Karesi ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Baba evine Türk bayrağı asıldı.

SAKARYA’DA YAS

Hava Başçavuş Akın Karakuş, Merzifon’da görev yapıyordu. Gürcistan sınırında düşen uçakta şehit olan Karakuş’un Sakarya’daki baba ocağına acı haber ulaştı.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

Kazanın ardından şehit olan diğer kahraman askerlerimizin kimlikleri de açıklandı:

Hava Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı, Hava Başçavuş Burak Özcan, Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce.

Şehitlerimizin naaşlarının, askeri törenle Türkiye’ye getirileceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi