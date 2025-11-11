Aydın’da Gizemli Ölüm! Üniversiteli Melisa Arkadaşının Evinde...

Aydın'da üniversite öğrencisi Melisa Şengül, arkadaşlarının evinde ölü bulundu. Gece boyunca alkol aldığı iddia edilen genç kadının ölümüyle ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Melisa Şengül, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı evde ölü bulundu. İddiaya göre, Şengül önceki gece arkadaşları K.E. (21) ve A.Ş. (21) ile birlikte Orta Mahalle 215. Sokak’ta bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede sabaha kadar alkol aldı. Gece ilerleyen saatlerde uyuyakalan üçlüden arkadaşları sabah evden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve geri dönen K.E. ve A.Ş., Melisa Şengül’ün hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE ÖĞRENİLECEK

Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Şengül’ün cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından Şengül’ün arkadaşları K.E. ve A.Ş. ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Polis, ölümün alkol zehirlenmesi, ilaç kullanımı ya da başka bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

