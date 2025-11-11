Askeri Kargo Uçağı Düştü! Gülseven Medya Grubu'ndan Başsağlığı Mesajı

TSK'ya bağlı kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonrası Gülseven Medya Grubu bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda "Hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan TSK'ya bağlı C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Ulaşılan enkazda çalışmalar sürerken Gülseven Medya Grubu'ndan taziye mesajı geldi. Açıklamada, “Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Gürcistan’da düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

Askeri Kargo Uçağı Düştü! Gülseven Medya Grubu'ndan Başsağlığı Mesajı - Resim : 1

Düşen uçakta 20 askeri personelin bulunduğu bildirilmiş ve enkaza ulaşıldığı açıklanmıştı.

